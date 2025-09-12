https://sarabic.ae/20250912/الصين-ترد-على-حاكم-ولاية-أمريكية-وجه-لها-اتهامات-تشهيرية-1104786080.html

الصين ترد على حاكم ولاية أمريكية وجه لها اتهامات "تشهيرية"

الصين ترد على حاكم ولاية أمريكية وجه لها اتهامات "تشهيرية"

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعارض الاتهامات التشهيرية التي أطلقها مسؤولون أمريكيون ضد الصين. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T12:51+0000

2025-09-12T12:51+0000

2025-09-12T12:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

العالم

الأخبار

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/55/1045565538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_01a70b4645f72f0eb1606f9814624f35.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن الخارجية الصينية عارضت بشدة ما أطلقه واتهم به حاكم ولاية يوتا الأمريكية، الصين، بمحاولتها "نشر معلومات مضللة وتشجيع العنف".وجاء الاتهام الأمريكي من قبل حاكم ولاية يوتا في أعقاب مقتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك.وقال لين جيان: "تدين الصين جميع الأعمال غير القانونية والعنيفة وتعارض بشدة استخدام بعض السياسيين الأمريكيين الصين كذريعة في أي موقف ونشر معلومات مضللة لتشويه سمعة بلادنا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام، وقال خلال مقابلة: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مضيفا: "سلمه شخص مقرّب منه جدا".وأضاف: "من المتوقع أن تصدر السلطات إعلانا رسميا بشأن الاعتقال اليوم"، مشيرا إلى أن "مصالح الشرطة وأعوان وزارة العدل قاموا بعمل عظيم في قضية كيرك".وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، يوم أمس الخميس، عن رصد مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال شخص أو أفراد مسؤولين عن مقتل الناشط السياسي تشارلي كيرك.وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا، يوم الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.

https://sarabic.ae/20250911/ترامب-يمنح-أرفع-وسام-مدني-أمريكي-لتشارلي-كيرك-بعد-وفاته-1104754691.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, الأخبار, دونالد ترامب