ترامب: تم القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ويستحق الإعدام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/ترامب-تم-القبض-على-المشتبه-به-في-قتل-تشارلي-كيرك-ويستحق-الإعدام--عاجل-1104785360.html
ترامب: تم القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ويستحق الإعدام
ترامب: تم القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ويستحق الإعدام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T12:18+0000
2025-09-12T12:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104785016_0:0:569:321_1920x0_80_0_0_d827fed65006de671e4f3dac474b8ee9.jpg
وقال ترامب خلال مقابلة: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مضيفًا: "سلمه شخص مقرّب منه جدا".وأضاف: "أتمنى أن تطبق عقوبة الإعدام على القاتل. كان تشارلي كيرك رجلا رائعا، ولم يكن يستحق ذلك. لقد عمل بجدٍّ واجتهاد، وأحبه الجميع".وجاء في بيان للمكتب: "يقدم "إف بي آي" مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال الشخص أو الأفراد المسؤولين عن مقتل تشارلي كيرك، أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر(أيلول) 2025، في جامعة يوتا فالي في مدينة أوريم، بولاية يوتا".وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة."كاميرة مراقبة" ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك... فيديوترامب: تقدم كبير في التحقيقات بشأن مقتل السياسي الأمريكي تشارلي كيرك.. فيديو
https://sarabic.ae/20250911/أمريكا-ترصد-100-ألف-دولار-مكافأة-مقابل-معلومات-عن-المتورطين-في-اغتيال-تشارلي-كيرك-1104757410.html
https://sarabic.ae/20250911/ترامب-يمنح-أرفع-وسام-مدني-أمريكي-لتشارلي-كيرك-بعد-وفاته-1104754691.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104785016_87:0:554:350_1920x0_80_0_0_c4ad05eb1fa6ab7eb0c58d935b592f2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: تم القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ويستحق الإعدام

12:18 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 12.09.2025)
© Photo / FBIصورة لرجل يعتقد أنه متورط في مقتل الناشط تشارلي كيرك
صورة لرجل يعتقد أنه متورط في مقتل الناشط تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Photo / FBI
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام.
وقال ترامب خلال مقابلة: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مضيفًا: "سلمه شخص مقرّب منه جدا".

وأضاف: "من المتوقع أن تصدر السلطات إعلانا رسميا بشأن الاعتقال اليوم"، مشيرًا إلى أن "مصالح الشرطة وأعوان وزارة العدل قاموا بعمل عظيم في قضية كيرك".

الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
أمريكا ترصد 100 ألف دولار مكافأة مقابل معلومات عن المتورطين في اغتيال تشارلي كيرك
أمس, 17:27 GMT
وأضاف: "أتمنى أن تطبق عقوبة الإعدام على القاتل. كان تشارلي كيرك رجلا رائعا، ولم يكن يستحق ذلك. لقد عمل بجدٍّ واجتهاد، وأحبه الجميع".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، يوم أمس الخميس، عن رصد مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال شخص أو أفراد مسؤولين عن مقتل الناشط السياسي تشارلي كيرك.

وجاء في بيان للمكتب: "يقدم "إف بي آي" مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال الشخص أو الأفراد المسؤولين عن مقتل تشارلي كيرك، أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر(أيلول) 2025، في جامعة يوتا فالي في مدينة أوريم، بولاية يوتا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته
أمس, 15:14 GMT
وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا، يوم الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.

وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.
"كاميرة مراقبة" ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك... فيديو
ترامب: تقدم كبير في التحقيقات بشأن مقتل السياسي الأمريكي تشارلي كيرك.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала