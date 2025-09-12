https://sarabic.ae/20250912/ترامب-تم-القبض-على-المشتبه-به-في-قتل-تشارلي-كيرك-ويستحق-الإعدام--عاجل-1104785360.html

ترامب: تم القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ويستحق الإعدام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال مقابلة: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مضيفًا: "سلمه شخص مقرّب منه جدا".وأضاف: "أتمنى أن تطبق عقوبة الإعدام على القاتل. كان تشارلي كيرك رجلا رائعا، ولم يكن يستحق ذلك. لقد عمل بجدٍّ واجتهاد، وأحبه الجميع".وجاء في بيان للمكتب: "يقدم "إف بي آي" مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال الشخص أو الأفراد المسؤولين عن مقتل تشارلي كيرك، أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر(أيلول) 2025، في جامعة يوتا فالي في مدينة أوريم، بولاية يوتا".وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة."كاميرة مراقبة" ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك... فيديوترامب: تقدم كبير في التحقيقات بشأن مقتل السياسي الأمريكي تشارلي كيرك.. فيديو

