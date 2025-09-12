https://sarabic.ae/20250912/ترامب-تقدم-كبير-في-التحقيقات-بشأن-مقتل-السياسي-الأمريكي-تشارلي-كيرك-فيديو-1104767092.html
ترامب: تقدم كبير في التحقيقات بشأن مقتل السياسي الأمريكي تشارلي كيرك.. فيديو
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إحراز "تقدم كبير" في البحث عن قاتل السياسي المحافظ تشارلي كيرك. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول سير التحقيقات، "الأمور تحقق تقدما كبيرا".وكان ترامب أعلن أمس، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا الأربعاء الماضي، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.الناشط المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك قُتل في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بالولايات المتحدة.ووفقاً لتقارير صحفية، يُعتقد أن الجريمة نُفذت باستخدام بندقية مزودة بمنظار تصويب، فيما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" صوراً للسلاح ولقطات يُرجح أن القاتل ظهر فيها خلال أحد الفعاليات.ولم تكشف السلطات بعد تفاصيل رسمية كاملة حول دوافع الحادث وهوية المنفذ، في وقت تواصل فيه التحقيقات وسط تفاعل كبير من الرأي العام الأمريكي.
