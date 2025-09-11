https://sarabic.ae/20250911/ترامب-يمنح-أرفع-وسام-مدني-أمريكي-لتشارلي-كيرك-بعد-وفاته-1104754691.html
ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته
ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا أمس الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية"... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T15:14+0000
2025-09-11T15:14+0000
2025-09-11T15:15+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".كما وصف الرئيس الأمريكي، الراحل تشارلي كيرك، بأنه "عملاق جيله، وبطل الحرية، ومصدر إلهام لملايين الناس".ويعدّ "وسام الحرية" هو أرفع وسام مدني في أمريكا.وتوفي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.
https://sarabic.ae/20250911/أيد-روسيا-وعارض-نظام-كييف-أبرز-مواقف-تشارلي-كيرك-من-الأزمة-الأوكرانية-قبل-اغتياله-1104725086.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته
15:14 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 11.09.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا أمس الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.
وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".
كما وصف الرئيس الأمريكي، الراحل تشارلي كيرك، بأنه "عملاق جيله، وبطل الحرية، ومصدر إلهام لملايين الناس".
ويعدّ "وسام الحرية" هو أرفع وسام مدني في أمريكا.
وتوفي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.