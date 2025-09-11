ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته
وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".كما وصف الرئيس الأمريكي، الراحل تشارلي كيرك، بأنه "عملاق جيله، وبطل الحرية، ومصدر إلهام لملايين الناس".ويعدّ "وسام الحرية" هو أرفع وسام مدني في أمريكا.وتوفي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.
ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته

15:14 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 11.09.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا أمس الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.
وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".
كما وصف الرئيس الأمريكي، الراحل تشارلي كيرك، بأنه "عملاق جيله، وبطل الحرية، ومصدر إلهام لملايين الناس".
ويعدّ "وسام الحرية" هو أرفع وسام مدني في أمريكا.
السياسي الأمريكي الراحل مايكل كيرك مع الرئيس دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله
05:20 GMT
وتوفي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.
