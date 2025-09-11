https://sarabic.ae/20250911/ترامب-يمنح-أرفع-وسام-مدني-أمريكي-لتشارلي-كيرك-بعد-وفاته-1104754691.html

ترامب يمنح أرفع وسام مدني أمريكي لتشارلي كيرك بعد وفاته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا أمس الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية"... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".كما وصف الرئيس الأمريكي، الراحل تشارلي كيرك، بأنه "عملاق جيله، وبطل الحرية، ومصدر إلهام لملايين الناس".ويعدّ "وسام الحرية" هو أرفع وسام مدني في أمريكا.وتوفي كيرك، أمس الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.

