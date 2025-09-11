أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله

05:20 GMT 11.09.2025
© Photo / wikipediaالسياسي الأمريكي الراحل مايكل كيرك مع الرئيس دونالد ترامب
السياسي الأمريكي الراحل مايكل كيرك مع الرئيس دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
هز خبر وفاة السياسي الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك، إثر محاولة اغتيال، يوم أمس الأربعاء، الشارع الأمريكي، لما كان لكيرك من تأثير كبير على المجتمع الأمريكي، ولا سيما الشباب، بقيمه المحافظة، والداعية لتقديم المصالح الأمريكية قبل أي شيء آخر.
وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.
وسجّل كيرك مواقف مبدأية معارضة لنظام كييف، ورأسه فلاديمير زيلينسكي، وعارض عمليات دعمه بأي طريقة كانت.
حيث صرح كيرك، أن زيلينسكي يقاوم مبادرة السلام الأمريكية الأخيرة، قائلا:

"زيلينسكي هو من يقف الآن في طريق خطة سلام واعدة".

كما عارض كيرك تسليح نظام كييف في عهد بايدن، موضحا: "لا تعجبني فكرة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مدفيديف حول مقتل كيرك: حان الوقت لإدراك أن دعم أوكرانيا يعادل دعم القتلة
00:56 GMT
وحول شخصية زيلينسكي، أوضح كيرك أن "ترامب يعرف حقيقة زيلينسكي".

إنه دمية في يد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قاد شعبه إلى مذبحة لا داعي لها.

تشارلي كيرك
وأكد كيرك سابقا أحقية روسيا التاريخية بشبه جزيرة القرم، في عدة مناسبات.

لا يمكن انتزاع شبه جزيرة القرم (من روسيا)، انتهى الكلام، لطالما كانت (القرم) جزءا من روسيا، ما كان ينبغي تسليمها أبدا.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
أمس, 22:45 GMT
كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالمسؤولية عن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.
وقال ترامب: "العنف والقتل نتيجة مأساوية لشيطنة من يختلفون معكم. لسنوات ظل اليسار الراديكالي يقارن أمريكيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأبشع القتلة والمجرمين في العالم. هذه الخطابات مسؤولة بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلادنا"، مطالباً بوقفها فوراً.
دميترييف: محاولة اغتيال السياسي الأمريكي تشارلي كيرك تظهر عمق الانقسام في أمريكا
