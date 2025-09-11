https://sarabic.ae/20250911/أيد-روسيا-وعارض-نظام-كييف-أبرز-مواقف-تشارلي-كيرك-من-الأزمة-الأوكرانية-قبل-اغتياله-1104725086.html

أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله

أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله

هز خبر وفاة السياسي الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك، إثر محاولة اغتيال، يوم أمس الأربعاء، الشارع الأمريكي، لما كان لكيرك من تأثير كبير على المجتمع الأمريكي، ولا... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.وسجّل كيرك مواقف مبدأية معارضة لنظام كييف، ورأسه فلاديمير زيلينسكي، وعارض عمليات دعمه بأي طريقة كانت.حيث صرح كيرك، أن زيلينسكي يقاوم مبادرة السلام الأمريكية الأخيرة، قائلا:كما عارض كيرك تسليح نظام كييف في عهد بايدن، موضحا: "لا تعجبني فكرة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".وحول شخصية زيلينسكي، أوضح كيرك أن "ترامب يعرف حقيقة زيلينسكي".وأكد كيرك سابقا أحقية روسيا التاريخية بشبه جزيرة القرم، في عدة مناسبات.وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.وقال ترامب: "العنف والقتل نتيجة مأساوية لشيطنة من يختلفون معكم. لسنوات ظل اليسار الراديكالي يقارن أمريكيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأبشع القتلة والمجرمين في العالم. هذه الخطابات مسؤولة بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلادنا"، مطالباً بوقفها فوراً.دميترييف: محاولة اغتيال السياسي الأمريكي تشارلي كيرك تظهر عمق الانقسام في أمريكا

