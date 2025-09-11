https://sarabic.ae/20250911/أيد-روسيا-وعارض-نظام-كييف-أبرز-مواقف-تشارلي-كيرك-من-الأزمة-الأوكرانية-قبل-اغتياله-1104725086.html
أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله
أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله
سبوتنيك عربي
هز خبر وفاة السياسي الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك، إثر محاولة اغتيال، يوم أمس الأربعاء، الشارع الأمريكي، لما كان لكيرك من تأثير كبير على المجتمع الأمريكي، ولا... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T05:20+0000
2025-09-11T05:20+0000
2025-09-11T05:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104724795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_965ddf3526ab2decd7f59b09cceec388.jpg
وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.وسجّل كيرك مواقف مبدأية معارضة لنظام كييف، ورأسه فلاديمير زيلينسكي، وعارض عمليات دعمه بأي طريقة كانت.حيث صرح كيرك، أن زيلينسكي يقاوم مبادرة السلام الأمريكية الأخيرة، قائلا:كما عارض كيرك تسليح نظام كييف في عهد بايدن، موضحا: "لا تعجبني فكرة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".وحول شخصية زيلينسكي، أوضح كيرك أن "ترامب يعرف حقيقة زيلينسكي".وأكد كيرك سابقا أحقية روسيا التاريخية بشبه جزيرة القرم، في عدة مناسبات.وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.وقال ترامب: "العنف والقتل نتيجة مأساوية لشيطنة من يختلفون معكم. لسنوات ظل اليسار الراديكالي يقارن أمريكيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأبشع القتلة والمجرمين في العالم. هذه الخطابات مسؤولة بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلادنا"، مطالباً بوقفها فوراً.دميترييف: محاولة اغتيال السياسي الأمريكي تشارلي كيرك تظهر عمق الانقسام في أمريكا
https://sarabic.ae/20250911/مدفيديف-حول-مقتل-كيرك-حان-الوقت-لإدراك-أن-دعم-أوكرانيا-يعادل-دعم-القتلة-1104723284.html
https://sarabic.ae/20250910/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يعلن-اعتقال-المشتبه-به-في-قتل-تشارلي-كيرك-1104722809.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104724795_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7077fa868fb91d876ecf601a0680cf0a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله
هز خبر وفاة السياسي الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك، إثر محاولة اغتيال، يوم أمس الأربعاء، الشارع الأمريكي، لما كان لكيرك من تأثير كبير على المجتمع الأمريكي، ولا سيما الشباب، بقيمه المحافظة، والداعية لتقديم المصالح الأمريكية قبل أي شيء آخر.
وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.
وسجّل كيرك مواقف مبدأية معارضة لنظام كييف، ورأسه فلاديمير زيلينسكي، وعارض عمليات دعمه بأي طريقة كانت.
حيث صرح كيرك، أن زيلينسكي يقاوم مبادرة السلام الأمريكية الأخيرة، قائلا:
"زيلينسكي هو من يقف الآن في طريق خطة سلام واعدة".
كما عارض كيرك تسليح نظام كييف في عهد بايدن، موضحا: "لا تعجبني فكرة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".
وحول شخصية زيلينسكي، أوضح كيرك أن "ترامب يعرف حقيقة زيلينسكي".
إنه دمية في يد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قاد شعبه إلى مذبحة لا داعي لها.
وأكد كيرك سابقا أحقية روسيا التاريخية بشبه جزيرة القرم، في عدة مناسبات.
لا يمكن انتزاع شبه جزيرة القرم (من روسيا)، انتهى الكلام، لطالما كانت (القرم) جزءا من روسيا، ما كان ينبغي تسليمها أبدا.
وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.
كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالمسؤولية عن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.
وقال ترامب: "العنف والقتل نتيجة مأساوية لشيطنة من يختلفون معكم. لسنوات ظل اليسار الراديكالي يقارن أمريكيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأبشع القتلة والمجرمين في العالم. هذه الخطابات مسؤولة بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلادنا"، مطالباً بوقفها فوراً.