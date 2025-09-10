https://sarabic.ae/20250910/دميترييف-محاولة-اغتيال-السياسي-الأمريكي-تشارلي-كيرك-تظهر-عمق-الانقسام-في-أمريكا-1104720701.html
دميترييف: محاولة اغتيال السياسي الأمريكي تشارلي كيرك تظهر عمق الانقسام في أمريكا
أكد كيريل دميتريف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن محاولة اغتيال السياسي... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T20:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104720912_0:217:507:502_1920x0_80_0_0_8e825ca4b04136ae9e57d61f9317274e.png
وقال دميترييف في رسالة عبر قناته على "تلغرام": "وقعت محاولة اغتيال في الولايات المتحدة الأمريكية ضد تشارلي كيرك، أحد أبرز القادة المحافظين، والمعروف بتصريحاته الإيجابية عن روسيا ودعواته للحوار".وأضاف: "هذا الحدث مهم ليس فقط للسياسة الأمريكية، بل للعالم أجمع، محاولة اغتيال شخص يدافع عن المنطق السليم ويعارض الهستيريا تُظهر عمق الانقسام في الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك، برصاصة في رقبته خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا. وأفادت الجامعة بأنه تم اعتقال المشتبه به في الهجوم، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إصابة السياسي، بطلب الدعاء له.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104720912_0:170:507:550_1920x0_80_0_0_82b7d737400c851d5329a26da142534a.png
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أكد كيريل دميتريف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن محاولة اغتيال السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، تُظهر عمق الانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال دميترييف في رسالة عبر قناته على "تلغرام": "وقعت محاولة اغتيال في الولايات المتحدة الأمريكية ضد تشارلي كيرك، أحد أبرز القادة المحافظين، والمعروف بتصريحاته الإيجابية عن روسيا ودعواته للحوار".
وأضاف: "هذا الحدث مهم ليس فقط للسياسة الأمريكية، بل للعالم أجمع، محاولة اغتيال شخص يدافع عن المنطق السليم ويعارض الهستيريا تُظهر عمق الانقسام في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك، برصاصة في رقبته خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا. وأفادت الجامعة بأنه تم اعتقال المشتبه به في الهجوم، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إصابة السياسي، بطلب الدعاء له.