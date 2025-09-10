"غضب عارم" بوجه ترامب داخل مطعم في واشنطن... فيديو
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonدونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
ناشطون يواجهون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داخل مطعم في واشنطن بهتافات "الحرية لفلسطين"، منددين بسياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام، فإن ترامب كان مع نائبه ووزيري الخارجية والحرب في أحد مطاعم العاصمة واشنطن.
وأظهر المشهد المحتجين وهم يلاحقون ترامب داخل المطعم مرددين الهتافات، وهتف: "حرّروا واشنطن، حرّروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا".
وجاءت الزيارة في إطار ترويج ترامب لخطوته بنشر الحرس الوطني وإخضاع الشرطة الفدرالية لإدارته لمكافحة الجريمة في واشنطن، والتي وصفها بأنها باتت "منطقة آمنة".
📹"فلسطين حرة" تربك ترامب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 10, 2025
🟠ناشطون يواجهون ترامب داخل مطعم في واشنطن بهتافات "الحرية لفلسطين"، منددين بسياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وبحسب وسائل إعلام، فإن ترامب كان مع نائبه ووزيري الخارجية والحرب في أحد مطاعم العاصمة واشنطن. pic.twitter.com/gklmHHQmcD
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن ترامب "وفريقه استمتعوا بتناول السلطعون والروبيان (القريدس) والسلطة وشرائح اللحم والحلوى" على العشاء في مطعم غير بعيد من مقر الرئاسة الأمريكية.