https://sarabic.ae/20250911/ترامب-يتوعد-بملاحقة-قتلة-السياسي-المحافظ-تشارلي-كيرك-لحظة-مظلمة-لأمريكا-1104723517.html

ترامب يتوعد بملاحقة قتلة السياسي المحافظ تشارلي كيرك: "لحظة مظلمة لأمريكا"

ترامب يتوعد بملاحقة قتلة السياسي المحافظ تشارلي كيرك: "لحظة مظلمة لأمريكا"

سبوتنيك عربي

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملاحقة جميع المتورطين في اغتيال السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T02:06+0000

2025-09-11T02:06+0000

2025-09-11T02:06+0000

ترامب

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg

وقال ترامب في كلمة متلفزة: "إدارتي ستعثر على كل شخص شارك في هذا العمل الإجرامي وأعمال العنف السياسي الأخرى، بما في ذلك المنظمات التي تموله وتدعمه"ـ مضيفا أن ما جرى يمثل "لحظة مظلمة" في تاريخ الولايات المتحدة.من جهته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالمسؤولية عن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.وقال ترامب:وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.كما أعلن ترامب أنه طلب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على وفاة كيرك، وقال ترامب: "تكريمًا لتشارلي كيرك، الأمريكي العظيم والوطنية الحقيقية، أوجه بإنزال جميع الأعلام الأمريكية في كامل أراضي الولايات المتحدة حتى الساعة 18:00 يوم الأحد (01:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين)".يشار إلى أن تشارلي كيرك، أسس في عام 2012 منظمة Turning Point USA، التي تُعنى بالترويج للقيم المحافظة في المؤسسات التعليمية. وقد اشتهر بتنظيم لقاءات على شكل مناقشات مفتوحة في الجامعات الأمريكية.ويبلغ عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون شخص، فيما حصدت تسجيلات الفيديو التي تُظهر مناظراته مع أنصار الحزب الديمقراطي مشاهدات واسعة.وفي تصريحاته العلنية، وجّه كيرك انتقادات حادة للنظام في كييف، وعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعياً في الوقت نفسه إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. كما كان من أبرز المؤيدين لسياسة دونالد ترامب "أمريكا أولاً".

https://sarabic.ae/20250911/مدفيديف-حول-مقتل-كيرك-حان-الوقت-لإدراك-أن-دعم-أوكرانيا-يعادل-دعم-القتلة-1104723284.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم