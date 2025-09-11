ترامب يتوعد بملاحقة قتلة السياسي المحافظ تشارلي كيرك: "لحظة مظلمة لأمريكا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يتوعد بملاحقة قتلة السياسي المحافظ تشارلي كيرك: "لحظة مظلمة لأمريكا"
ترامب يتوعد بملاحقة قتلة السياسي المحافظ تشارلي كيرك: "لحظة مظلمة لأمريكا"
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملاحقة جميع المتورطين في اغتيال السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في...
ترامب
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقال ترامب في كلمة متلفزة: "إدارتي ستعثر على كل شخص شارك في هذا العمل الإجرامي وأعمال العنف السياسي الأخرى، بما في ذلك المنظمات التي تموله وتدعمه"ـ مضيفا أن ما جرى يمثل "لحظة مظلمة" في تاريخ الولايات المتحدة.من جهته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالمسؤولية عن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.وقال ترامب:وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.كما أعلن ترامب أنه طلب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على وفاة كيرك، وقال ترامب: "تكريمًا لتشارلي كيرك، الأمريكي العظيم والوطنية الحقيقية، أوجه بإنزال جميع الأعلام الأمريكية في كامل أراضي الولايات المتحدة حتى الساعة 18:00 يوم الأحد (01:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين)".يشار إلى أن تشارلي كيرك، أسس في عام 2012 منظمة Turning Point USA، التي تُعنى بالترويج للقيم المحافظة في المؤسسات التعليمية. وقد اشتهر بتنظيم لقاءات على شكل مناقشات مفتوحة في الجامعات الأمريكية.ويبلغ عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون شخص، فيما حصدت تسجيلات الفيديو التي تُظهر مناظراته مع أنصار الحزب الديمقراطي مشاهدات واسعة.وفي تصريحاته العلنية، وجّه كيرك انتقادات حادة للنظام في كييف، وعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعياً في الوقت نفسه إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. كما كان من أبرز المؤيدين لسياسة دونالد ترامب "أمريكا أولاً".
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملاحقة جميع المتورطين في اغتيال السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في العنق خلال تجمع جماهيري بجامعة وادي يوتا.
وقال ترامب في كلمة متلفزة: "إدارتي ستعثر على كل شخص شارك في هذا العمل الإجرامي وأعمال العنف السياسي الأخرى، بما في ذلك المنظمات التي تموله وتدعمه"ـ مضيفا أن ما جرى يمثل "لحظة مظلمة" في تاريخ الولايات المتحدة.
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مدفيديف حول مقتل كيرك: حان الوقت لإدراك أن دعم أوكرانيا يعادل دعم القتلة
00:56 GMT
من جهته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.
كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالمسؤولية عن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.
وقال ترامب:
"العنف والقتل نتيجة مأساوية لشيطنة من يختلفون معكم. لسنوات ظل اليسار الراديكالي يقارن أمريكيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأبشع القتلة والمجرمين في العالم. هذه الخطابات مسؤولة بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلادنا"، مطالباً بوقفها فوراً.
وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.
كما أعلن ترامب أنه طلب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على وفاة كيرك، وقال ترامب: "تكريمًا لتشارلي كيرك، الأمريكي العظيم والوطنية الحقيقية، أوجه بإنزال جميع الأعلام الأمريكية في كامل أراضي الولايات المتحدة حتى الساعة 18:00 يوم الأحد (01:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين)".
يشار إلى أن تشارلي كيرك، أسس في عام 2012 منظمة Turning Point USA، التي تُعنى بالترويج للقيم المحافظة في المؤسسات التعليمية. وقد اشتهر بتنظيم لقاءات على شكل مناقشات مفتوحة في الجامعات الأمريكية.
ويبلغ عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون شخص، فيما حصدت تسجيلات الفيديو التي تُظهر مناظراته مع أنصار الحزب الديمقراطي مشاهدات واسعة.
وفي تصريحاته العلنية، وجّه كيرك انتقادات حادة للنظام في كييف، وعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعياً في الوقت نفسه إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. كما كان من أبرز المؤيدين لسياسة دونالد ترامب "أمريكا أولاً".
