ترامب يؤكد وفاة تشارلي كيرك بعد محاولة اغتيال
ترامب يؤكد وفاة تشارلي كيرك بعد محاولة اغتيال
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك إثر محاولة اغتيال.
وغرد ترامب على منصة "تروث سوشيال": "العظيم وحتى الأسطوري تشارلي كيرك مات".
كما أعلن ترامب أنه طلب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على وفاة كيرك، وقال ترامب:

"تكريمًا لتشارلي كيرك، الأمريكي العظيم والوطنية الحقيقية، أوجه بإنزال جميع الأعلام الأمريكية في كامل أراضي الولايات المتحدة حتى الساعة 18:00 يوم الأحد (01:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين)".

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على اغتيال تشارلي كيرك، مؤكدًا أنه لا مكان للعنف في الولايات المتحدة.
وغرد بايدن على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "لا مكان في بلدنا لمثل هذا العنف. يجب أن ينتهي الآن. جيل وأنا ندعو لعائلة تشارلي كيرك وأحبائه".
وكان كيرك قد توفي في المستشفى بعد إصابته بطلق ناري في الرقبة أثناء فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، فيما لم يُعتقل المشتبه به بعد. وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم التعازي لعائلته.
