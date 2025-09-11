https://sarabic.ae/20250911/مدفيديف-حول-مقتل-كيرك-حان-الوقت-لإدراك-أن-دعم-أوكرانيا-يعادل-دعم-القتلة-1104723284.html
مدفيديف حول مقتل كيرك: حان الوقت لإدراك أن دعم أوكرانيا يعادل دعم القتلة
11.09.2025
وكتب مدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ارتكبت مؤخراً حثالة اليسار الليبرالي، من مختلف الأطياف، جرائم قتل وجرائم سياسية، دعماً لكييف البانديرية (النازية)".وأضاف: "(رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت) فيتسو، تشارلي كيرك. من التالي؟ ربما حان الوقت ليدرك "فريق ماغا" أنهم بدعمهم لأوكرانيا، يدعمون القتلة".وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته.كما أعلن ترامب أنه طلب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على وفاة كيرك، وقال ترامب:يشار إلى أن تشارلي كيرك، أسس في عام 2012 منظمة Turning Point USA، التي تُعنى بالترويج للقيم المحافظة في المؤسسات التعليمية. وقد اشتهر بتنظيم لقاءات على شكل مناقشات مفتوحة في الجامعات الأمريكية.ويبلغ عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون شخص، فيما حصدت تسجيلات الفيديو التي تُظهر مناظراته مع أنصار الحزب الديمقراطي مشاهدات واسعة.وفي تصريحاته العلنية، وجّه كيرك انتقادات حادة للنظام في كييف، وعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعياً في الوقت نفسه إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. كما كان من أبرز المؤيدين لسياسة دونالد ترامب "أمريكا أولاً".
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأنه يتعين على فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك، أن يدرك أن الولايات المتحدة بدعمها لأوكرانيا تدعم القتل.
وكتب مدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ارتكبت مؤخراً حثالة اليسار الليبرالي، من مختلف الأطياف، جرائم قتل وجرائم سياسية، دعماً لكييف البانديرية (النازية)".
وأضاف: "(رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت) فيتسو، تشارلي كيرك. من التالي؟ ربما حان الوقت ليدرك "فريق ماغا" أنهم بدعمهم لأوكرانيا، يدعمون القتلة".
وكان كيرك قد أصيب بعيار ناري في العنق خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة كيرك وقدم تعازيه لعائلته
كما أعلن ترامب أنه طلب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على وفاة كيرك، وقال ترامب:
"تكريمًا لتشارلي كيرك، الأمريكي العظيم والوطنية الحقيقية، أوجه بإنزال جميع الأعلام الأمريكية في كامل أراضي الولايات المتحدة حتى الساعة 18:00 يوم الأحد (01:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين)".
يشار إلى أن تشارلي كيرك، أسس في عام 2012 منظمة Turning Point USA، التي تُعنى بالترويج للقيم المحافظة في المؤسسات التعليمية. وقد اشتهر بتنظيم لقاءات على شكل مناقشات مفتوحة في الجامعات الأمريكية.
ويبلغ عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون شخص، فيما حصدت تسجيلات الفيديو التي تُظهر مناظراته مع أنصار الحزب الديمقراطي مشاهدات واسعة.
وفي تصريحاته العلنية، وجّه كيرك انتقادات حادة للنظام في كييف، وعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعياً في الوقت نفسه إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. كما كان من أبرز المؤيدين لسياسة دونالد ترامب "أمريكا أولاً".