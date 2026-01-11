https://sarabic.ae/20260111/بزشكيان-مسلحون-على-صلة-بقوى-أجنبية-يقتلون-الأبرياء-ويهاجمون-ممتلكات-عامة---عاجل-1109120777.html

بزشكيان: مسلحون على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويهاجمون ممتلكات عامة

بزشكيان: مسلحون على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويهاجمون ممتلكات عامة

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كلمة إلى الشعب الإيراني، محذراً من "مسلحين على صلة بقوى أجنبية" يقومون بقتل الأبرياء ومهاجمة الممتلكات العامة. 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T11:17+0000

2026-01-11T11:17+0000

2026-01-11T12:00+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg

واتهم بزشكيان، أعداء إيران بـ"زرع الفوضى والاضطراب" بعد الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أن بعض العناصر الإرهابية دخلت من خارج البلاد.وطالب الشعب الإيراني بعدم القيام بأعمال تخريبية، مع التأكيد على عزم الحكومة على معالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون، قائلاً إن "من واجبنا الاستماع لمطالب الشعب دون السماح بالتخريب".وأكد بزشكيان، على التمييز بين الاحتجاجات السلمية المشروعة والأعمال التخريبية، مشدداً على أن الحكومة تعترف بحق الشعب في الاحتجاج وستستمع إلى مطالبهم الاقتصادية، بما في ذلك إصلاح نظام الدعم وتحقيق الاستقرار في العملة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُطلع على خيارات الهجوم المحتملة على إيران وسط الاحتجاجات في البلاد، وأنه يدرس بجدية الموافقة على هذه الضربات.وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.ووفقاً للصحيفة، تضمنت الخيارات المعروضة على ترامب ضربات ضد أهداف مدنية في طهران.وقال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى للصحيفة، إن بعض الخيارات على الأقل تتضمن مهاجمة قوات الأمن التي تتصدى للاحتجاجات.وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تدرك أن هذه الضربات قد تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى هجمات انتقامية ضد أفراد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في المنطقة.وقال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى للصحيفة، إن القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط، في حال الموافقة على هجوم على إيران، سيحتاجون إلى وقت لإعداد دفاعاتهم تحسباً لضربات انتقامية محتملة.رداً على طلب الصحيفة للتعليق، أحال البيت الأبيض تصريحات ترامب الأخيرة العلنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.في وقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال مقتل أي متظاهر. ويوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي استعداد واشنطن "لمساعدة" إيران.وفي وقت سابق من يوم السبت، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع عام 1979، مقطع فيديو آخر على منصة "إكس" يدعو فيه الشعب الإيراني إلى إضراب عام، مُشيراً إلى أن هدف الاحتجاجات هو الاستعداد للسيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، وكان قد دعا سابقاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل في إيران.ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، تصاعدت وتيرة المسيرات الاحتجاجية في إيران، عقب دعوة بهلوي. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات واسعة النطاق. وفي اليوم نفسه، انقطع الإنترنت في إيران.بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. انصبّ التركيز الرئيسي للاحتجاجات على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وخلفه عبد الناصر همتي.وفي عدة مدن إيرانية، تصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، ورافقها هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأُفيد عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

https://sarabic.ae/20260111/تقارير-روبيو-ونتنياهو-يناقشان-الاحتجاجات-في-إيران-1109112626.html

https://sarabic.ae/20260111/لاريجاني-يجب-التفريق-بين-الاحتجاجات-الاقتصادية-وأعمال-الشغب-1109120538.html

https://sarabic.ae/20260110/عراقجي-واشنطن-سعت-لتكرار-سيناريو-فنزويلا-في-إيران-1109084489.html

https://sarabic.ae/20260110/إيران-تتهم-واشنطن-وتل-أبيب-بالتحريض-على-أعمال-شغب-داخل-البلاد-1109077160.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم