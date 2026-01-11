https://sarabic.ae/20260111/لاريجاني-يجب-التفريق-بين-الاحتجاجات-الاقتصادية-وأعمال-الشغب-1109120538.html

لاريجاني: يجب التفريق بين الاحتجاجات الاقتصادية وأعمال الشغب

سبوتنيك عربي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على ضرورة التمييز بين الاحتجاجات الشعبية المشروعة الناتجة عن المشكلات الاقتصادية، وبين أعمال الشغب... 11.01.2026

وفي تصريحات له، شدد لاريجاني، على أن السلطة القضائية يجب أن تتعامل بحزم مع المتسببين في انعدام الأمن، محذراً من أن إيران "في منتصف حرب" بدون هدنة أو سلام، وأن هذه الأحداث "تُدار من الخارج".وأقر بأن "الاحتجاجات الشعبية الناجمة عن المشكلات الاقتصادية مفهومة تماماً"، مستشهداً بتصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي، ومؤكداً أن السعي للاستقرار الاقتصادي، خاصة في مجال العملة، هو مطلب مشروع للشعب. وأشار إلى دور الولايات المتحدة وإسرائيل في تأجيج الاضطرابات، متهما "تياراً تخريبياً منظماً" بدخول الساحة واستغلال الاحتجاجات لارتكاب أعمال عنف "إجرامية للغاية"، مثل القتل والإحراق الحي والأعمال التي تشبه أساليب تنظيم داعش.وقال لاربجاني، إن "تقارير الأمن تشير إلى إصابة عدد كبير من قوات الأمن الداخلي، مع استشهاد بعضهم، بالإضافة إلى إصابات ووفيات بين المدنيين العاديين".وأضاف أن "بعض المتظاهرين استخدموا أسلحة مثل بنادق G3 ومسدسات كولت، محاولين الاستيلاء على مراكز عسكرية وشرطية، لكن السلطات أحبطت ذلك".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُطلع على خيارات الهجوم المحتملة على إيران وسط الاحتجاجات في البلاد، وأنه يدرس بجدية الموافقة على هذه الضربات.وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.ووفقاً للصحيفة، تضمنت الخيارات المعروضة على ترامب ضربات ضد أهداف مدنية في طهران.وقال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى للصحيفة، إن بعض الخيارات على الأقل تتضمن مهاجمة قوات الأمن التي تتصدى للاحتجاجات.وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تدرك أن هذه الضربات قد تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى هجمات انتقامية ضد أفراد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في المنطقة.وقال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى للصحيفة، إن القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط، في حال الموافقة على هجوم على إيران، سيحتاجون إلى وقت لإعداد دفاعاتهم تحسباً لضربات انتقامية محتملة.رداً على طلب الصحيفة للتعليق، أحال البيت الأبيض تصريحات ترامب الأخيرة العلنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.في وقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال مقتل أي متظاهر. ويوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي استعداد واشنطن "لمساعدة" إيران.وفي وقت سابق من يوم السبت، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع عام 1979، مقطع فيديو آخر على منصة "إكس" يدعو فيه الشعب الإيراني إلى إضراب عام، مُشيراً إلى أن هدف الاحتجاجات هو الاستعداد للسيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، وكان قد دعا سابقاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل في إيران.ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، تصاعدت وتيرة المسيرات الاحتجاجية في إيران، عقب دعوة بهلوي. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات واسعة النطاق. وفي اليوم نفسه، انقطع الإنترنت في إيران.بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. انصبّ التركيز الرئيسي للاحتجاجات على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وخلفه عبد الناصر همتي.وفي عدة مدن إيرانية، تصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، ورافقها هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأُفيد عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

