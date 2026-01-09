https://sarabic.ae/20260109/وزير-الخارجية-اللبناني-يدعو-إيران-إلى-اعتماد-نهج-جديد-بشأن-أسلحة-حزب-الله-1109056950.html
وزير الخارجية اللبناني يدعو إيران إلى اعتماد "نهج جديد" بشأن أسلحة "حزب الله"
ناشد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، طهران لـ"مناقشة نهج جديد حول مسألة نقل أسلحة "حزب الله" إلى سيطرة السلطات اللبنانية".
وأصدرت الخارجية اللبنانية، بعد لقاء جمع رجّي بنظيره الإيراني عباس عراقجي، بيانا جاء فيه: "دعا الوزير رجّي، إيران إلى البحث مع لبنان، في إيجاد مقاربة جديدة بشأن سلاح حزب الله، انطلاقاً من علاقتها بالحزب، كي لا يكون هذا السلاح ذريعة لإضعاف لبنان وأي طائفة فيه"، وأكد الوزير اللبناني أن "الطائفة الشيعية ليست مستهدفة وأن الضمانة الوحيدة المستدامة لها ولباقي الطوائف هي في الوحدة وفي أن تكون تحت سقف الدولة والقانون".
وحول مسألة إعادة إعمار جنوب لبنان المتضرر من القصف الإسرائيلي خريف عام 2024، أوضح رجّي أن "عدم بدء العملية حتى الآن يعود أولاً إلى وجود انطباع عام بأن الحرب لم تنته بعد"، مشيراً إلى أن "الدول القادرة على مساعدة لبنان في هذا المجال تشترط نزع السلاح".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اهتمام بلاده باستقلال ووحدة وسيادة لبنان، لافتاً إلى أن مسؤولية حمايته تقع على عاتق الحكومة اللبنانية.
وكشف عراقجي أن "وحدة الطوائف اللبنانية تحت مظلة الحكومة اللبنانية، قادرة على ضمان حماية البلاد وتحقيق الاستقرار فيها".
كما شدد عراقجي على أن بلاده تدعم "حزب الله" كـ"حركة مقاومة"، نافياً تدخل طهران بأي شكل من الأشكال في شؤونه.
وفي سياق متصل، أكد الجيش اللبناني في بيان يوم أمس الخميس، دخول خطته لحصر السلاح بيد الدولة مرحلة متقدمة، موضحاً أن هذه المرحلة "ركزت على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملاتية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".
وقدّم الجيش اللبناني للحكومة بشكل دوري خلال الأشهر الماضية تقريراً عن تقدم تنفيذ خطة نزع السلاح التي تنتهي مرحلتها الأولى بنهاية عام 2025 وتشمل كامل منطقة جنوب الليطاني.
من جانبه، أعرب "حزب الله" اللبناني عن رفضه لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بتكليف الجيش بوضع جدول زمني لـ"حصر السلاح بيد القوى الشرعية"، قبل نهاية العام الحالي، مؤكدًا أنه سيتعامل مع القرار كأنه "غير موجود".
وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".