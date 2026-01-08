https://sarabic.ae/20260108/مكتب-نتنياهو-جهود-حكومة-لبنان-والجيش-لنزع-سلاح-حزب-الله-مشجعة-لكن-غير-كافية-1109018081.html

مكتب نتنياهو: جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح "حزب الله" مشجعة لكن غير كافية

مكتب نتنياهو: جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح "حزب الله" مشجعة لكن غير كافية

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "جهود حكومة لبنان والجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله مشجعة، لكنها تبقى غير كافية".

وشدد مكتب نتنياهو، في بيان له، على أن "جهود حكومة لبنان والجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله مشجعة، لكنها تبقى غير كافية"، مؤكدا على أن "الحزب ما زال مسلحا ويسعى لتعزيز قدراته وإعادة التسلح وبناء بنيته التحتية بدعم من إيران".وأشار المكتب إلى أن "اتفاق وقف النار في لبنان ينص بوضوح على نزع سلاح حزب الله بالكامل"، مؤكدًا أن تنفيذ هذا البند يعد أمرا بالغ الأهمية لأمن إسرائيل واستقرار لبنان ومستقبله".وأصدر الجيش اللبناني بيانا، في وقت سابق، أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب/ أغسطس 2025، المتعلق بتولي المؤسسة العسكرية، مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، لا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني.وأوضح الجيش اللبناني، أن خطته لحصر السلاح "دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، حيث ركزت هذه المرحلة على تعزيز الحضور العملاني، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة جنوب الليطاني، باستثناء المواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".ولفت البيان إلى أن "العمل ما زال مستمرًا في القطاع لاستكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة ومنع أي جماعات مسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية".من جهتها، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن "بيان الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح وبسط السيطرة جنوب نهر الليطاني لا يعكس الواقع على الأرض".وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن "ما أعلنه الجيش اللبناني حول السيطرة الأمنية جنوب الليطاني لا يتماشى، مع المعطيات التي بحوزة الجيش الإسرائيلي"، مؤكدة استمرار وجود "حزب الله" في المنطقة، وذلك ردًا على تصريحات الجيش اللبناني المتعلقة بحصر السلاح.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.

