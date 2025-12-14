https://sarabic.ae/20251214/إيران-تعلق-على-تصريحات-وزير-الخارجية-اللبناني-الأخيرة-1108146034.html

إيران تعلق على تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأخيرة

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "العلاقات الدبلوماسية بين البلدين راسخة وتاريخية ومستمرة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "إيران ما تزال تمتلك سفيرًا معتمداً في لبنان، في حين بدأ السفير اللبناني الجديد مهامه في طهران، في الآونة الأخيرة".وأوضح بقائي أن "الإجراءات الرسمية لتعيين السفير الإيراني الجديد في بيروت، قد انطلقت منذ فترة، وتم تقديم الطلبات اللازمة وفق المسارات المعتادة"، معبّرًا عن أمله في أن "تكتمل هذه العملية بشكل سلس وأن يبدأ السفير الجديد عمله في العاصمة اللبنانية قريبًا".وشدد المتحدث الإيراني على أن بلاده "تتجنب عمدًا أي مواقف أو تصريحات قد تشتت انتباه لبنان عن أولوياته الرئيسية، وهي الحفاظ على سيادته الوطنية ووحدة أراضيه أو تبعد الدولة والمجتمع اللبناني عن مواجهة الجرائم المستمرة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أنه سيزور بيروت قريبًا، مشيرًا إلى أن طهران تسعى إلى "فتح فصل جديد" في العلاقات الثنائية مع لبنان.وأعرب عراقجي، عبر منصة "إكس"، عن "استغرابه" من موقف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، الذي لم يرحب، بحسب تعبيره، بتجاوب إيران مع الدعوة الموجهة إليه.وقال عراقجي إنه يتفهم أسباب امتناع نظيره اللبناني عن زيارة طهران، في ظل "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، معلنًا قبوله دعوة نظيره اللبناني لزيارة بيروت، وأكد أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات انطلاقًا من "المبادئ الدقيقة"، التي طرحها الوزير اللبناني.واعتذر وزير الخارجية اللبناني، الأربعاء الماضي، عن "عدم تلبية الدعوة، التي وجّهها إليه نظيره الإيراني عباس عراقجي، لزيارة طهران، في الوقت الراهن".وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "رجّي رد رسميًا على رسالة عراقجي"، موضحًا أن "الحوار مع إيران يبقى ممكنًا"، لكنه جدد اقتراحه عقد لقاء بين الجانبين في "دولة ثالثة محايدة" يتم الاتفاق عليها مسبقًا.وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بأن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، استدعى في الآونة الاخيرة، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح.وقال السفير الإيراني في لبنان عبر حسابه على منصة "إكس"، حينها، إن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا من "الوقوع في فخ الأعداء".وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.

