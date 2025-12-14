إيران تعلق على تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأخيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تعلق على تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأخيرة

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، الأخيرة التي اتهم فيها إيران بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعلى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عرقلة بيروت لاعتماد السفير الإيراني الجديد لديها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "العلاقات الدبلوماسية بين البلدين راسخة وتاريخية ومستمرة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "إيران ما تزال تمتلك سفيرًا معتمداً في لبنان، في حين بدأ السفير اللبناني الجديد مهامه في طهران، في الآونة الأخيرة".
وأوضح بقائي أن "الإجراءات الرسمية لتعيين السفير الإيراني الجديد في بيروت، قد انطلقت منذ فترة، وتم تقديم الطلبات اللازمة وفق المسارات المعتادة"، معبّرًا عن أمله في أن "تكتمل هذه العملية بشكل سلس وأن يبدأ السفير الجديد عمله في العاصمة اللبنانية قريبًا".
بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشفي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
لبنان يؤكد مجددا: أي لقاء مع إيران يجب أن يتم في دولة محايدة
أمس, 06:25 GMT
وشدد المتحدث الإيراني على أن بلاده "تتجنب عمدًا أي مواقف أو تصريحات قد تشتت انتباه لبنان عن أولوياته الرئيسية، وهي الحفاظ على سيادته الوطنية ووحدة أراضيه أو تبعد الدولة والمجتمع اللبناني عن مواجهة الجرائم المستمرة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني".

وختم بقائي بالتأكيد أن "إيران تحثّ أصدقاءها في لبنان على تعزيز الحوار والتفاهم بين كل مكونات المجتمع اللبناني، لمواجهة التهديد الحقيقي الوحيد لسيادة لبنان وكرامته، والمتمثل في السياسات التوسعية والهيمنية، التي يتبعها الكيان الصهيوني".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أنه سيزور بيروت قريبًا، مشيرًا إلى أن طهران تسعى إلى "فتح فصل جديد" في العلاقات الثنائية مع لبنان.
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم
11 ديسمبر, 16:14 GMT
وأعرب عراقجي، عبر منصة "إكس"، عن "استغرابه" من موقف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، الذي لم يرحب، بحسب تعبيره، بتجاوب إيران مع الدعوة الموجهة إليه.

وأضاف أن "الدول التي تجمعها علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة لا تحتاج إلى مكان محايد لعقد لقاءات بين وزرائها".

وقال عراقجي إنه يتفهم أسباب امتناع نظيره اللبناني عن زيارة طهران، في ظل "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، معلنًا قبوله دعوة نظيره اللبناني لزيارة بيروت، وأكد أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات انطلاقًا من "المبادئ الدقيقة"، التي طرحها الوزير اللبناني.
واعتذر وزير الخارجية اللبناني، الأربعاء الماضي، عن "عدم تلبية الدعوة، التي وجّهها إليه نظيره الإيراني عباس عراقجي، لزيارة طهران، في الوقت الراهن".
المئات من مناصري حزب الله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
برلماني لبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان ناجحة وإيران دولة صديقة
13 أغسطس, 17:58 GMT
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "رجّي رد رسميًا على رسالة عراقجي"، موضحًا أن "الحوار مع إيران يبقى ممكنًا"، لكنه جدد اقتراحه عقد لقاء بين الجانبين في "دولة ثالثة محايدة" يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

وأعرب رجّي عن استعداد لبنان لـ"فتح صفحة جديدة من العلاقات البنّاءة مع إيران، شرط أن تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل وتحت أي ذريعة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بأن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، استدعى في الآونة الاخيرة، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح.
وقال السفير الإيراني في لبنان عبر حسابه على منصة "إكس"، حينها، إن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا من "الوقوع في فخ الأعداء".
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.
