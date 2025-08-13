برلماني لبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان ناجحة وإيران دولة صديقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
علق النائب اللبناني علي المقداد، على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان وتداعياتها، متسائلا "أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب، عن منع مسؤول عربي كان أم أجنبيا من الدخول الى لبنان ومن التدخلات الأمريكية؟".وعبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر المقداد أن "التدخلات الأمريكية التي تحدث اليوم، تعتبر أكثر من وصاية وإملاءات وأصبحت تنفيذ أوامر".وأكد على "بقاء المقاومة"، مضيفا "نحن طلبنا أن يكون هناك علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية بين لبنان وإيران منذ زمن"، مشددا على أن "إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير الأرض، ونحن نقدر هذا الدعم كما أنها دولة إقليمية لها حضورها". كما أكد المقداد على "حق أي مسؤول بزيارة أي دولة لها علاقات مع كل الدول والمنطقة"، مضيفا "لماذا نحن نريد أن نكون متفاجئين من هذه الزيارة ونرى أن إيران جاءت لتحتل لبنان من خلالها"، لافتا إلى أن "من يحتل لبنان هي إسرائيل، وبالسياسة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية والأجنبية". المقداد وصف "الزيارة بالناجحة، لأنها إثبات وجود لهذا الإيراني السياسي، الذي يريد أن يكون صديقا ليس فقط للمقاومة، أو لفريق لبناني بل لكل اللبنانيين".وأكد ضيف "سبوتنيك" على أن "سلاح "حزب الله" باق وهو شأن داخلي لبناني"، قائلا "عندما تخرج إسرائيل من كل أراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الأعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".
حصري
علق النائب اللبناني علي المقداد، على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان وتداعياتها، متسائلا "أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب، عن منع مسؤول عربي كان أم أجنبيا من الدخول الى لبنان ومن التدخلات الأمريكية؟".
وعبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر المقداد أن "التدخلات الأمريكية التي تحدث اليوم، تعتبر أكثر من وصاية وإملاءات وأصبحت تنفيذ أوامر".
وأكد على "بقاء المقاومة"، مضيفا "نحن طلبنا أن يكون هناك علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية بين لبنان وإيران منذ زمن"، مشددا على أن "إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير الأرض، ونحن نقدر هذا الدعم كما أنها دولة إقليمية لها حضورها".
المئات من مناصري حزب الله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال علي لاريجاني في بيروت... صور
06:46 GMT
كما أكد المقداد على "حق أي مسؤول بزيارة أي دولة لها علاقات مع كل الدول والمنطقة"، مضيفا "لماذا نحن نريد أن نكون متفاجئين من هذه الزيارة ونرى أن إيران جاءت لتحتل لبنان من خلالها"، لافتا إلى أن "من يحتل لبنان هي إسرائيل، وبالسياسة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية والأجنبية".
وعن ما تحمله زيارة لاريجاني إلى لبنان، كشف المقداد أنه جاء ليسأل عن سبب عدم البدء بإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية، وعودة النازحين إلى منازلهم.
المقداد وصف "الزيارة بالناجحة، لأنها إثبات وجود لهذا الإيراني السياسي، الذي يريد أن يكون صديقا ليس فقط للمقاومة، أو لفريق لبناني بل لكل اللبنانيين".
وتابع: إنها بارقة أمل في أن يكون هناك داعم للمقاومة ولبنان، لأن هناك أشخاصا يدعموننا وآخرون يحاولون قتلنا.
وأكد ضيف "سبوتنيك" على أن "سلاح "حزب الله" باق وهو شأن داخلي لبناني"، قائلا "عندما تخرج إسرائيل من كل أراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الأعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".
وصول الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت... فيديو
