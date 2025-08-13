https://sarabic.ae/20250813/برلماني-لبناني-زيارة-لاريجاني-إلى-لبنان-ناجحة-وإيران-دولة-صديقة-1103699631.html

برلماني لبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان ناجحة وإيران دولة صديقة

برلماني لبناني: زيارة لاريجاني إلى لبنان ناجحة وإيران دولة صديقة

علق النائب اللبناني علي المقداد، على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان وتداعياتها، متسائلا "أين رئاسة الجمهورية ورئاسة...

وعبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر المقداد أن "التدخلات الأمريكية التي تحدث اليوم، تعتبر أكثر من وصاية وإملاءات وأصبحت تنفيذ أوامر".وأكد على "بقاء المقاومة"، مضيفا "نحن طلبنا أن يكون هناك علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية بين لبنان وإيران منذ زمن"، مشددا على أن "إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير الأرض، ونحن نقدر هذا الدعم كما أنها دولة إقليمية لها حضورها". كما أكد المقداد على "حق أي مسؤول بزيارة أي دولة لها علاقات مع كل الدول والمنطقة"، مضيفا "لماذا نحن نريد أن نكون متفاجئين من هذه الزيارة ونرى أن إيران جاءت لتحتل لبنان من خلالها"، لافتا إلى أن "من يحتل لبنان هي إسرائيل، وبالسياسة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية والأجنبية". المقداد وصف "الزيارة بالناجحة، لأنها إثبات وجود لهذا الإيراني السياسي، الذي يريد أن يكون صديقا ليس فقط للمقاومة، أو لفريق لبناني بل لكل اللبنانيين".وأكد ضيف "سبوتنيك" على أن "سلاح "حزب الله" باق وهو شأن داخلي لبناني"، قائلا "عندما تخرج إسرائيل من كل أراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الأعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".وصول الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت... فيديو

