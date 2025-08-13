https://sarabic.ae/20250813/المئات-من-مناصري-حزب-الله-يخرجون-لاستقبال-علي-لاريجاني-في-بيروت-صور-1103672594.html

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال علي لاريجاني في بيروت... صور

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال علي لاريجاني في بيروت... صور

استقبل المئات من مناصري "حزب الله" اللبناني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على طريق مطار بيروت الدولي، حيث رفعوا لافتات ترحيبية به،... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وتجمع المشاركون حول السيارة التي تقل لاريجاني، معبرين عن حفاوة استقبالهم له، فيما أكد عدد منهم على "متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين اللبناني والإيراني"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".واستقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية رودريغ خوري، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وكان سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني، في استقبال لاريجاني مع وفد من حركة "أمل" يضم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، كما التقى المسؤول الإيراني أيضا بوفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، إضافة إلى ممثل حركة "حماس" في لبنان، ووفد من حركة "الجهاد الإسلامي".

