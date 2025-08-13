عربي
المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال علي لاريجاني في بيروت... صور
المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال علي لاريجاني في بيروت... صور
استقبل المئات من مناصري "حزب الله" اللبناني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على طريق مطار بيروت الدولي، حيث رفعوا لافتات ترحيبية به،... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
وتجمع المشاركون حول السيارة التي تقل لاريجاني، معبرين عن حفاوة استقبالهم له، فيما أكد عدد منهم على "متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين اللبناني والإيراني"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".واستقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية رودريغ خوري، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وكان سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني، في استقبال لاريجاني مع وفد من حركة "أمل" يضم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، كما التقى المسؤول الإيراني أيضا بوفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، إضافة إلى ممثل حركة "حماس" في لبنان، ووفد من حركة "الجهاد الإسلامي".
المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال علي لاريجاني في بيروت... صور

06:46 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 06:47 GMT 13.08.2025)
استقبل المئات من مناصري "حزب الله" اللبناني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على طريق مطار بيروت الدولي، حيث رفعوا لافتات ترحيبية به، وأخرى حملت عبارة "لن نترك السلاح".
وتجمع المشاركون حول السيارة التي تقل لاريجاني، معبرين عن حفاوة استقبالهم له، فيما أكد عدد منهم على "متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين اللبناني والإيراني"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

المئات من مناصري &quot;حزب الله&quot; يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Ahmad Grendizer

المئات من مناصري "حزب الله" يخرجون لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

واستقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية رودريغ خوري، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وكان سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني، في استقبال لاريجاني مع وفد من حركة "أمل" يضم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، كما التقى المسؤول الإيراني أيضا بوفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، إضافة إلى ممثل حركة "حماس" في لبنان، ووفد من حركة "الجهاد الإسلامي".
