https://sarabic.ae/20250813/وصول-الأمين-العام-لمجلس-الأمن-القومي-الإيراني-علي-لاريجاني-إلى-بيروت-1103667675.html

وصول الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت

وصول الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت

سبوتنيك عربي

استقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية، رودريغ خوري، اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T05:35+0000

2025-08-13T05:35+0000

2025-08-13T05:35+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667929_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac19c6fc2c0e0baac8bdea0ac7c7e45d.jpg

وكان سفير إيران لدى لبنان، مجتبى أماني، في استقبال لاريجاني مع وفد من حركة "أمل" يضم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".والتقى المسؤول الإيراني أيضا بوفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، إضافة إلى ممثل حركة "حماس" في لبنان، ووفد من حركة "الجهاد الاسلامي".ويوم الخميس الماضي، تم تعيين علي لاريجاني، الذي كان يتولى منصب مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

https://sarabic.ae/20250811/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-اتفاقية-أمنية-بين-طهران-وبغداد-قيد-الإعداد-1103593397.html

لبنان

أخبار لبنان

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران