وصول الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت
استقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية، رودريغ خوري، اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
2025-08-13T05:35+0000
وكان سفير إيران لدى لبنان، مجتبى أماني، في استقبال لاريجاني مع وفد من حركة "أمل" يضم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".والتقى المسؤول الإيراني أيضا بوفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، إضافة إلى ممثل حركة "حماس" في لبنان، ووفد من حركة "الجهاد الاسلامي".ويوم الخميس الماضي، تم تعيين علي لاريجاني، الذي كان يتولى منصب مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
استقبل ممثل وزارة الخارجية اللبنانية، رودريغ خوري، اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.