أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد

شكر علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الحكومة العراقية على تعاونها الفعّال في تنظيم "مراسم أربعين الحسين"، معلنًا أن اتفاقية أمنية بين... 11.08.2025

وقال لاريجاني: "لقد أعددنا اتفاقية أمنية مع العراق، وهذا أمر مهم للغاية، إذ إن رؤية إيران وأسلوبها في التعامل مع الجيران يقومان على أن أمن الإيرانيين هو الأساس، مع الاهتمام أيضا بأمن الجيران، بخلاف بعض الدول التي تحصر الأمن في نفسها وتتجاهل أو تضر بشعوب المنطقة الأخرى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتأتي تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قبيل بدء أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، والتي تشمل العراق ولبنان، موضحًا أن الرحلة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الأمنية والاقتصادية.وأكد أن "أمن المواطنين الإيرانيين يشكل محورا أساسيا في علاقات إيران مع جيرانها، مع التشديد على عدم إغفال أمن الدول المجاورة".وأشار لاريجاني إلى أنه "سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين والتيارات العراقية للاستماع إلى آرائهم ومناقشة آفاق التعاون المشترك".ووصل صباح اليوم الاثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى العراق، في زيارة رسمية.وأفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحث مع نظيره الإيراني علي لاريجاني، التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران.وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران.ويوم الخميس الماضي، أُعلن رسميا عن تعيين علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

