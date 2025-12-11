https://sarabic.ae/20251211/وزير-الخارجية-الإيراني-يرد-على-اعتذار-نظيره-اللبناني-عن-عدم-زيارة-طهران-1108065484.html

وزير الخارجية الإيراني يرد على اعتذار نظيره اللبناني عن عدم زيارة طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أنه سيزور بيروت قريبا، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى "فتح فصل جديد" في العلاقات الثنائية مع لبنان. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وأعرب عراقجي، عبر منصة "إكس"، عن "استغرابه" من موقف وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، الذي لم يرحب، بحسب تعبيره، بتجاوب إيران مع الدعوة الموجهة إليه.وأضاف أن "الدول التي تجمعها علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة لا تحتاج إلى مكان "محايد" لعقد لقاءات بين وزرائها".وقال عراقجي إنه يتفهم أسباب امتناع نظيره اللبناني عن زيارة طهران، في ظل "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، معلنا قبوله دعوته لزيارة بيروت، وأكد أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات انطلاقا من "المبادئ الدقيقة" التي طرحها الوزير اللبناني.واعتذر وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أمس الأربعاء، عن "عدم تلبية الدعوة التي وجّهها إليه نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن".وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "رجي رد رسميًا على رسالة عراقجي"، موضحًا أن الحوار مع إيران يبقى ممكنًا، لكنه جدد اقتراحه عقد لقاء بين الجانبين في دولة ثالثة محايدة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.وأعرب رجي عن استعداد لبنان لـ"فتح صفحة جديدة" من العلاقات البناءة مع إيران، شرط أن تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل وتحت أي ذريعة".وشدد على أن "بناء دولة قوية يستوجب أن يكون السلاح محصورًا حصريًا بيد الدولة وجيشها الوطني، وأن تكون لها الكلمة الفصل في قرارات الحرب والسلم، مؤكداً أن الامتناع عن الزيارة لا يعني رفض النقاش، بل يعود إلى غياب الأجواء المناسبة في ظل الظروف الحالية".وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن "وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استدعي مؤخرا، السفير الإيراني مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح".وقال السفير الإيراني لدى لبنان عبر حسابه على منصة "إكس" حينها، إن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا من "الوقوع في فخ الأعداء".وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.

إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم