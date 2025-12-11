https://sarabic.ae/20251211/خبراء-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-بين-لبنان-وإيران-بحاجة-إلى-إعادة-تقييم-1108060153.html
خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم
بعد اعتذار وزير الخارجية اللبنانية، يوسف رجي، عن زيارة طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني، واقتراحه عقد اللقاء في دولة محايدة، تباينت الآراء بين من اعتبر القرار...
بعد اعتذار وزير الخارجية اللبنانية، يوسف رجي، عن زيارة طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني، واقتراحه عقد اللقاء في دولة محايدة، تباينت الآراء بين من اعتبر القرار خطوة محقة، ومن رأى فيه إساءة للدبلوماسية اللبنانية.
في هذا السياق ماذا قال الخبراء عبر "سبوتنيك"؟
نائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني: على إيران احترام سيادة لبنان والالتزام بالأصول الدبلوماسية
رأى النائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني، فادي كرم، أن "هناك إشكالية قائمة بين لبنان وإيران"، معتبرا أن "طهران لم تعتمد القنوات والأصول الدبلوماسية المعتمدة في التعامل مع الدول اللبنانية كما كان الحال في السنوات السابقة، وومن هنا جاءت إشارة وزير الخارجية اللبناني إلى ضرورة الالتزام بالأصول الدبلوماسية في العلاقات بين الدول، والى وجود ملفات عالقة تحتاج إلى معالجة بين البلدين".
وأكد كرم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قرار وزير الخارجية ليس قرارا شخصيا"، مشددا على أن "المشكلة بين السلطة اللبنانية وسيادتها من جهة، وبين النظام الإيراني الذي لا يحترم السيادة اللبنانية ويسعى إلى التدخل في شؤونها الداخلية من جهة أخرى".
واعتبر أن "الاتفاقات الموقعة بين البلدين أنجزت في فترة تراجع السيادة في لبنان، حيث كانت الحكومة اللبنانية، تحت سيطرة النظامين الإيراني والسوري، ما يستدعي إعادة النظر فيها".
وزير الخارجية اللبناني السابق: ما قام به وزير الخارجية يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية
من جهته، استغرب وزير الخارجية اللبناني السابق، عدنان منصور، صدور هذا القرار عن وزير الخارجية اللبنانية الحالي، يوسف رجي، معتبرا أنه "يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية والى الدولة اللبنانية ككل"، وأنه "يعكس موقفا شخصيا لا يمثل موقف الدولة"، لأن "موقف وزارة الخارجية هو جزء لا يتجزأ من موقف الدولة اللبنانية".
وأضاف منصور في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما قام به الوزير في اقتراح اللقاء في دولة محايدة غير مقبول وغير منطقي"، لافتا إلى أن "اللقاءات بين الدول تتم في دولة محايدة عندما تكون الدولتين على عداوة، وهو بذلك يتجاهل العلاقات الدبلوماسية والاتفاقات والبروتوكولات والأصول والأعراف المعتمدة واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين".
وذكّر بأن "لبنان وإيران وقعا منذ عام 1997 وحتى اليوم، أكثر من 32 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بعد زيارات رسمية متبادلة على أعلى المستويات، شملت مجالات الصناعة والنقل والتجارة والتربية والصحة والزراعة والعلوم والثقافة والسياسة والاقتصاد، إضافة إلى وجود لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين يفترض أن تجتمع سنويا في إحدى عاصمتي البلدين".