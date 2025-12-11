https://sarabic.ae/20251211/خبراء-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-بين-لبنان-وإيران-بحاجة-إلى-إعادة-تقييم-1108060153.html

خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم

خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم

سبوتنيك عربي

بعد اعتذار وزير الخارجية اللبنانية، يوسف رجي، عن زيارة طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني، واقتراحه عقد اللقاء في دولة محايدة، تباينت الآراء بين من اعتبر القرار... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T16:14+0000

2025-12-11T16:14+0000

2025-12-11T16:14+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

إيران

أخبار إيران

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg

في هذا السياق ماذا قال الخبراء عبر "سبوتنيك"؟نائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني: على إيران احترام سيادة لبنان والالتزام بالأصول الدبلوماسيةرأى النائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني، فادي كرم، أن "هناك إشكالية قائمة بين لبنان وإيران"، معتبرا أن "طهران لم تعتمد القنوات والأصول الدبلوماسية المعتمدة في التعامل مع الدول اللبنانية كما كان الحال في السنوات السابقة، وومن هنا جاءت إشارة وزير الخارجية اللبناني إلى ضرورة الالتزام بالأصول الدبلوماسية في العلاقات بين الدول، والى وجود ملفات عالقة تحتاج إلى معالجة بين البلدين".واعتبر أن "الاتفاقات الموقعة بين البلدين أنجزت في فترة تراجع السيادة في لبنان، حيث كانت الحكومة اللبنانية، تحت سيطرة النظامين الإيراني والسوري، ما يستدعي إعادة النظر فيها".وزير الخارجية اللبناني السابق: ما قام به وزير الخارجية يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانيةمن جهته، استغرب وزير الخارجية اللبناني السابق، عدنان منصور، صدور هذا القرار عن وزير الخارجية اللبنانية الحالي، يوسف رجي، معتبرا أنه "يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية والى الدولة اللبنانية ككل"، وأنه "يعكس موقفا شخصيا لا يمثل موقف الدولة"، لأن "موقف وزارة الخارجية هو جزء لا يتجزأ من موقف الدولة اللبنانية". وذكّر بأن "لبنان وإيران وقعا منذ عام 1997 وحتى اليوم، أكثر من 32 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بعد زيارات رسمية متبادلة على أعلى المستويات، شملت مجالات الصناعة والنقل والتجارة والتربية والصحة والزراعة والعلوم والثقافة والسياسة والاقتصاد، إضافة إلى وجود لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين يفترض أن تجتمع سنويا في إحدى عاصمتي البلدين".

https://sarabic.ae/20250424/إيران-تصدر-بيانا-بعد-استدعاء-سفيرها-في-لبنان-بسبب-التغريدة-المثيرة-للجدل-1099860244.html

لبنان

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, لبنان, إيران, أخبار إيران, حصري