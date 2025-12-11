خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/خبراء-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-بين-لبنان-وإيران-بحاجة-إلى-إعادة-تقييم-1108060153.html
خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم
خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم
سبوتنيك عربي
بعد اعتذار وزير الخارجية اللبنانية، يوسف رجي، عن زيارة طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني، واقتراحه عقد اللقاء في دولة محايدة، تباينت الآراء بين من اعتبر القرار... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T16:14+0000
2025-12-11T16:14+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
إيران
أخبار إيران
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg
في هذا السياق ماذا قال الخبراء عبر "سبوتنيك"؟نائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني: على إيران احترام سيادة لبنان والالتزام بالأصول الدبلوماسيةرأى النائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني، فادي كرم، أن "هناك إشكالية قائمة بين لبنان وإيران"، معتبرا أن "طهران لم تعتمد القنوات والأصول الدبلوماسية المعتمدة في التعامل مع الدول اللبنانية كما كان الحال في السنوات السابقة، وومن هنا جاءت إشارة وزير الخارجية اللبناني إلى ضرورة الالتزام بالأصول الدبلوماسية في العلاقات بين الدول، والى وجود ملفات عالقة تحتاج إلى معالجة بين البلدين".واعتبر أن "الاتفاقات الموقعة بين البلدين أنجزت في فترة تراجع السيادة في لبنان، حيث كانت الحكومة اللبنانية، تحت سيطرة النظامين الإيراني والسوري، ما يستدعي إعادة النظر فيها".وزير الخارجية اللبناني السابق: ما قام به وزير الخارجية يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانيةمن جهته، استغرب وزير الخارجية اللبناني السابق، عدنان منصور، صدور هذا القرار عن وزير الخارجية اللبنانية الحالي، يوسف رجي، معتبرا أنه "يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية والى الدولة اللبنانية ككل"، وأنه "يعكس موقفا شخصيا لا يمثل موقف الدولة"، لأن "موقف وزارة الخارجية هو جزء لا يتجزأ من موقف الدولة اللبنانية". وذكّر بأن "لبنان وإيران وقعا منذ عام 1997 وحتى اليوم، أكثر من 32 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بعد زيارات رسمية متبادلة على أعلى المستويات، شملت مجالات الصناعة والنقل والتجارة والتربية والصحة والزراعة والعلوم والثقافة والسياسة والاقتصاد، إضافة إلى وجود لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين يفترض أن تجتمع سنويا في إحدى عاصمتي البلدين".
https://sarabic.ae/20250424/إيران-تصدر-بيانا-بعد-استدعاء-سفيرها-في-لبنان-بسبب-التغريدة-المثيرة-للجدل-1099860244.html
لبنان
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_141:0:1257:837_1920x0_80_0_0_71ee6e456613124a48001d05cc07ca3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, إيران, أخبار إيران, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, إيران, أخبار إيران, حصري

خبراء لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران بحاجة إلى إعادة تقييم

16:14 GMT 11.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
حصري
بعد اعتذار وزير الخارجية اللبنانية، يوسف رجي، عن زيارة طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني، واقتراحه عقد اللقاء في دولة محايدة، تباينت الآراء بين من اعتبر القرار خطوة محقة، ومن رأى فيه إساءة للدبلوماسية اللبنانية.
في هذا السياق ماذا قال الخبراء عبر "سبوتنيك"؟
نائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني: على إيران احترام سيادة لبنان والالتزام بالأصول الدبلوماسية
رأى النائب عن الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني، فادي كرم، أن "هناك إشكالية قائمة بين لبنان وإيران"، معتبرا أن "طهران لم تعتمد القنوات والأصول الدبلوماسية المعتمدة في التعامل مع الدول اللبنانية كما كان الحال في السنوات السابقة، وومن هنا جاءت إشارة وزير الخارجية اللبناني إلى ضرورة الالتزام بالأصول الدبلوماسية في العلاقات بين الدول، والى وجود ملفات عالقة تحتاج إلى معالجة بين البلدين".

وأكد كرم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قرار وزير الخارجية ليس قرارا شخصيا"، مشددا على أن "المشكلة بين السلطة اللبنانية وسيادتها من جهة، وبين النظام الإيراني الذي لا يحترم السيادة اللبنانية ويسعى إلى التدخل في شؤونها الداخلية من جهة أخرى".

واعتبر أن "الاتفاقات الموقعة بين البلدين أنجزت في فترة تراجع السيادة في لبنان، حيث كانت الحكومة اللبنانية، تحت سيطرة النظامين الإيراني والسوري، ما يستدعي إعادة النظر فيها".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
إيران تصدر بيانا بعد استدعاء سفيرها في لبنان بسبب "التغريدة المثيرة للجدل"
24 أبريل, 14:17 GMT
وزير الخارجية اللبناني السابق: ما قام به وزير الخارجية يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية
من جهته، استغرب وزير الخارجية اللبناني السابق، عدنان منصور، صدور هذا القرار عن وزير الخارجية اللبنانية الحالي، يوسف رجي، معتبرا أنه "يسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية والى الدولة اللبنانية ككل"، وأنه "يعكس موقفا شخصيا لا يمثل موقف الدولة"، لأن "موقف وزارة الخارجية هو جزء لا يتجزأ من موقف الدولة اللبنانية".

وأضاف منصور في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما قام به الوزير في اقتراح اللقاء في دولة محايدة غير مقبول وغير منطقي"، لافتا إلى أن "اللقاءات بين الدول تتم في دولة محايدة عندما تكون الدولتين على عداوة، وهو بذلك يتجاهل العلاقات الدبلوماسية والاتفاقات والبروتوكولات والأصول والأعراف المعتمدة واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين".

وذكّر بأن "لبنان وإيران وقعا منذ عام 1997 وحتى اليوم، أكثر من 32 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بعد زيارات رسمية متبادلة على أعلى المستويات، شملت مجالات الصناعة والنقل والتجارة والتربية والصحة والزراعة والعلوم والثقافة والسياسة والاقتصاد، إضافة إلى وجود لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين يفترض أن تجتمع سنويا في إحدى عاصمتي البلدين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала