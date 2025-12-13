https://sarabic.ae/20251213/لبنان-يؤكد-مجددا-أي-لقاء-مع-إيران-يجب-أن-يتم-في-دولة-محايدة-1108106091.html

لبنان يؤكد مجددا: أي لقاء مع إيران يجب أن يتم في دولة محايدة

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، مجددا، أنه رفض القيام بزيارة إلى طهران مؤخراً. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وشدد رجي، في لقاء تلفزيوني، على أن "أي لقاء مع نظيره الإيراني يجب أن يُعقد في دولة محايدة"، مبرراً ذلك باستمرار التدخل الإيراني في الشأن اللبناني، وإطلاق مواقف تمس السيادة.وأكد أن "التحذيرات التي تلقتها بيروت بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة تنقل البلاد إلى مرحلة بالغة الخطورة"، موضحاً أن التهديدات تجاوزت الإعلام إلى قنوات دبلوماسية مباشرة.وأضاف أن الدبلوماسية اللبنانية تتحرك على أساس أن الضربة قد تكون وشيكة، في ظل إصرار إسرائيل على الفصل الكامل بين التفاوض والتصعيد، رغم أن بعض الرسائل الغربية تشير إلى أن المطالب الإسرائيلية لا تقتصر على جنوب الليطاني، بل تمتد إلى مناطق أخرى شماله أيضاً.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد أنه سيزور بيروت قريبا، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى "فتح فصل جديد" في العلاقات الثنائية مع لبنان.وأعرب عراقجي، عبر منصة "إكس"، عن "استغرابه" من موقف وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، الذي لم يرحب، بحسب تعبيره، بتجاوب إيران مع الدعوة الموجهة إليه.وأضاف أن "الدول التي تجمعها علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة لا تحتاج إلى مكان "محايد" لعقد لقاءات بين وزرائها".وقال عراقجي إنه يتفهم أسباب امتناع نظيره اللبناني عن زيارة طهران، في ظل "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، معلنا قبوله دعوته لزيارة بيروت، وأكد أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات انطلاقا من "المبادئ الدقيقة" التي طرحها الوزير اللبناني.واعتذر وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، الأربعاء الماضي، عن "عدم تلبية الدعوة التي وجّهها إليه نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن".وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "رجي رد رسميًا على رسالة عراقجي"، موضحًا أن الحوار مع إيران يبقى ممكنًا، لكنه جدد اقتراحه عقد لقاء بين الجانبين في دولة ثالثة محايدة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.وأعرب رجي عن استعداد لبنان لـ"فتح صفحة جديدة" من العلاقات البناءة مع إيران، شرط أن تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل وتحت أي ذريعة".وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن "وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استدعي مؤخرا، السفير الإيراني مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح".وقال السفير الإيراني لدى لبنان عبر حسابه على منصة "إكس" حينها، إن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا من "الوقوع في فخ الأعداء".وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.

