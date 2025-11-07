عربي
إيران تحذر من العدوان العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان
إيران تحذر من العدوان العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان
سبوتنيك عربي
أکدت وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات إسرائيل المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T05:24+0000
2025-11-07T05:33+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار لبنان
لبنان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093165913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cfbdb0a405dc15a276f3919e147a4ba.jpg
وحذرت الخارجية الإيرانية، من "التداعیات الخطيرة المترتبة على إفلات هذا الكیان من العقاب واستمرار سياساته التوسعية وسياساته المؤججة للحروب على السلام والأمن الإقليميين".وأضافت أن الاعتداءات العسكرية إسرائيل على لبنان، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من ألف مواطن لبناني بريء وتدمير البنية التحتية والمناطق السكنية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تشكل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدولة مستقلة، وتعتبر "جريمة شنيعة" ضد السلام والأمن الدوليين.️وقال البيان، إن "هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تم التخطيط لها وتنفيذها بلا شك بدعم وتواطؤ كامل من أمريكا، هي دليل آخر على الطبيعة الإجرامية والإرهابية والمیول التوسعیة لإسرائيل، وليس لها أي هدف آخر سوى تقويض سيادة لبنان وأمنه ومنع إعادة إعمار وتنمية هذا البلد.️وأكدت الخارجیة الإيرانية، تضامنها مع حكومة وشعب لبنان ضد الانتهاكات الإجرامیة الإسرائيلية، وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه.وأمس الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان". ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية".وأصدر الجيش اللبناني، بيانا حول الهجمات الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وجاء في البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفا مناطق وبلدات عدة".وأشار البيان إلى أن "هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائما ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
إيران تحذر من العدوان العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان

أکدت وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات إسرائيل المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته.
وحذرت الخارجية الإيرانية، من "التداعیات الخطيرة المترتبة على إفلات هذا الكیان من العقاب واستمرار سياساته التوسعية وسياساته المؤججة للحروب على السلام والأمن الإقليميين".
وأضافت أن الاعتداءات العسكرية إسرائيل على لبنان، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من ألف مواطن لبناني بريء وتدمير البنية التحتية والمناطق السكنية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تشكل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدولة مستقلة، وتعتبر "جريمة شنيعة" ضد السلام والأمن الدوليين.
️وقال البيان، إن "هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تم التخطيط لها وتنفيذها بلا شك بدعم وتواطؤ كامل من أمريكا، هي دليل آخر على الطبيعة الإجرامية والإرهابية والمیول التوسعیة لإسرائيل، وليس لها أي هدف آخر سوى تقويض سيادة لبنان وأمنه ومنع إعادة إعمار وتنمية هذا البلد.
️وأكدت الخارجیة الإيرانية، تضامنها مع حكومة وشعب لبنان ضد الانتهاكات الإجرامیة الإسرائيلية، وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه.
وأمس الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان". ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية".
وأصدر الجيش اللبناني، بيانا حول الهجمات الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وجاء في البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفا مناطق وبلدات عدة".
وأشار البيان إلى أن "هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائما ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
