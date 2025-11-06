عربي
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات وتحث لبنان على الامتناع عن الرد
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات وتحث لبنان على الامتناع عن الرد
أصدرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه أن: "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل رصدت اليوم عدة غارات جوية إسرائيلية... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
واعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم".وأضاف عون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية"، أن "ما فعلته إسرائيل جريمة سياسية نكراء، فكلما عببر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية."ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها"مهلة أخيرة"... واشنطن تحذر لبنان من هجوم إسرائيلي محتمل إذا لم يحسم "ملف السلاح"توتر متصاعد بين إسرائيل وحزب الله... تل أبيب تتحدث عن "استنزاف تدريجي" واستعداد لعملية واسعة
20:19 GMT 06.11.2025
أصدرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه أن: "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل رصدت اليوم عدة غارات جوية إسرائيلية في طير دبا والطيبة وعيتا الجبل، ضمن منطقة عملياتنا في جنوب لبنان".
وأضاف البيان: "تُشكل هذه الغارات الجوية انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتأتي في الوقت الذي تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني. إن أي عمل عسكري، وخاصةً على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوّض التقدّم المحرز نحو حلّ سياسي ودبلوماسي".

وأوضح البيان أن قوات حفظ السلام تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701، وهي موجودة على الأرض مع الجنود اللبنانيين، وتعمل على استعادة الاستقرار.

وتابع البيان: "ندعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701. كما نحثّ الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع. يجب على كل من لبنان وإسرائيل التقيّد بالتزاماتهما بموجب القرار 1701 وكذلك الالتزام بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني، لتجنب تعريض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس للخطر".
الرئيس اللبناني: ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوبي لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان
واعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم".
وأضاف عون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية"، أن "ما فعلته إسرائيل جريمة سياسية نكراء، فكلما عببر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية."

وأصدر الرئيس اللبناني، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قضاء صور جنوبي لبنان... فيديو
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها
