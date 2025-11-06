https://sarabic.ae/20251106/اليونيفيل-تدعو-إسرائيل-إلى-وقف-الهجمات-وتحث-لبنان-على-الامتناع-عن-الرد-1106818877.html

"اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات وتحث لبنان على الامتناع عن الرد

"اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات وتحث لبنان على الامتناع عن الرد

أصدرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه أن: "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل رصدت اليوم عدة غارات جوية إسرائيلية...

واعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم".وأضاف عون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية"، أن "ما فعلته إسرائيل جريمة سياسية نكراء، فكلما عببر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية."ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها"مهلة أخيرة"... واشنطن تحذر لبنان من هجوم إسرائيلي محتمل إذا لم يحسم "ملف السلاح"توتر متصاعد بين إسرائيل وحزب الله... تل أبيب تتحدث عن "استنزاف تدريجي" واستعداد لعملية واسعة

