الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قضاء صور جنوبي لبنان... فيديو

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان". 06.11.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلّق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

