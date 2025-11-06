https://sarabic.ae/20251106/الطيران-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-قضاء-صور-جنوبي-لبنان-فيديو-1106795131.html
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قضاء صور جنوبي لبنان... فيديو
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قضاء صور جنوبي لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان". 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T10:36+0000
2025-11-06T10:36+0000
2025-11-06T10:36+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093164581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e03e829cb90f10573285d772b83223f3.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلّق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251106/رسالة-من-حزب-الله-إلى-الرؤساء-الثلاثة-خيار-التفاوض-مع-إسرائيل-فخ-لا-يخدم-لبنان-1106790858.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093164581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b8fac6f2dc1a418086376c06fff9961.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قضاء صور جنوبي لبنان... فيديو
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان".
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلّق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل
، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.