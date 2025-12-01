https://sarabic.ae/20251201/إيران-إسرائيل-استغلت-اتفاق-وقف-النار-في-لبنان-لشن-مزيد-من-الهجمات-1107666257.html
إيران: إسرائيل استغلت اتفاق وقف النار في لبنان لشن مزيد من الهجمات
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، اليوم أن "الحديث عن تدخل إيران في الشؤون اللبنانية لا معنى له"، مشيرا إلى أن "القضايا اللبنانية تخص اللبنانيين
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن "الأطراف المتدخلة في الشؤون اللبنانية هي التي تحدد المهام والمواعيد النهائية للبنان ومختلف مكونات المجتمع اللبناني والحكومة اللبنانية"، مضيفا أن "إيران أثبتت أنها اتبعت دائمًا نهج الصداقة والدعم للشعب اللبناني، وستواصل ذلك".وأكد بقائي، أن "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات وتخرب مسار السلام في لبنان"، مشيرا إلى أن "إسرائيل استغلت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لشن مزيد من الهجمات".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
