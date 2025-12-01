https://sarabic.ae/20251201/إيران-إسرائيل-استغلت-اتفاق-وقف-النار-في-لبنان-لشن-مزيد-من-الهجمات-1107666257.html

إيران: إسرائيل استغلت اتفاق وقف النار في لبنان لشن مزيد من الهجمات

إيران: إسرائيل استغلت اتفاق وقف النار في لبنان لشن مزيد من الهجمات

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، اليوم أن "الحديث عن تدخل إيران في الشؤون اللبنانية لا معنى له"، مشيرا إلى أن "القضايا اللبنانية تخص اللبنانيين... 01.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-01T09:40+0000

2025-12-01T09:40+0000

2025-12-01T09:40+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن "الأطراف المتدخلة في الشؤون اللبنانية هي التي تحدد المهام والمواعيد النهائية للبنان ومختلف مكونات المجتمع اللبناني والحكومة اللبنانية"، مضيفا أن "إيران أثبتت أنها اتبعت دائمًا نهج الصداقة والدعم للشعب اللبناني، وستواصل ذلك".وأكد بقائي، أن "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات وتخرب مسار السلام في لبنان"، مشيرا إلى أن "إسرائيل استغلت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لشن مزيد من الهجمات".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251201/رئيس-الوزراء-اللبناني-يحدد-موعد-حصر-السلاح-1107664591.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم