رئيس الوزراء اللبناني يحدد موعد حصر السلاح
رئيس الوزراء اللبناني يحدد موعد حصر السلاح
توقع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "يتمكن الجيش اللبناني من استكمال عملية حصر السلاح غير الشرعي في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بنهاية العام 2025". 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T08:48+0000
2025-12-01T08:48+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c0fdf74b64cb102c9c99fd04df3e317.jpg
وخلال مقابلته مع برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد"، أكد سلام أن نواب "حزب الله" صوتوا لمصلحة البيان الوزاري لحكومته، وهذا البيان ينص صراحة على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في كل الأراضي اللبنانية دون استثناء. وأضاف أن "الاختبار الحقيقي لالتزام الجميع سيبدأ فعلياً بعد إثر إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المراحل التالية (الثانية والثالثة والرابعة) من الخطة العسكرية الموضوعة لهذا الغرض".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء اللبناني يحدد موعد حصر السلاح

08:48 GMT 01.12.2025
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
توقع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "يتمكن الجيش اللبناني من استكمال عملية حصر السلاح غير الشرعي في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بنهاية العام 2025".
وخلال مقابلته مع برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد"، أكد سلام أن نواب "حزب الله" صوتوا لمصلحة البيان الوزاري لحكومته، وهذا البيان ينص صراحة على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في كل الأراضي اللبنانية دون استثناء.
وأضاف أن "الاختبار الحقيقي لالتزام الجميع سيبدأ فعلياً بعد إثر إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المراحل التالية (الثانية والثالثة والرابعة) من الخطة العسكرية الموضوعة لهذا الغرض".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
