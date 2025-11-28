https://sarabic.ae/20251128/الأمين-العام-لـ-حزب-الله-اللبناني-يقر-بوجود-اختراقات-وعملاء-لجهات-أجنبية-1107601080.html
الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية
الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية
وتابع الأمين العام: "الطبطبائي، كان سيد معركة أولي البأس من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة إطلاق الطائرات وتنسيق النيران"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة.وقال قاسم: "الساحة مفتوحة ويمكن أن يكون هناك عملاء لإسرائيل، والأمن العام اعتقل منذ فترة، شبكة منهم".وأضاف الأمين العام لـ "حزب الله": "شعبنا عظيم يعطي القدرات للمقاومة الولادة، على حد وصف الطبطبائي، الذي مثل اغتياله اعتداء سافرا من حقنا أن نرد عليها في التوقيت المناسب".واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "وقف إطلاق النار يعد يوم انتصار للبنان وللمقاومة"، مضيفا: "منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة".وتابع: "هناك مرحلة جديدة، أصبحت فيها الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني"، مضيفا: "انسحاب إسرائيل يجب أن يتم والعدوان يجب أن يتوقف والأسرى يجب أن يتم الإفراج عنهم".
قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن اغتيال هيثم الطبطبائي ورفاقه لا يؤدي إلى ضرب المعنويات، مضيفا: "لنا أصول وجذور وهدف الاغتيال لم ولن يتحقق".
وتابع الأمين العام: "الطبطبائي، كان سيد معركة أولي البأس من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة إطلاق الطائرات وتنسيق النيران"، حسبما ذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة.
وقال قاسم: "الساحة مفتوحة ويمكن أن يكون هناك عملاء لإسرائيل، والأمن العام اعتقل منذ فترة، شبكة منهم".
وأضاف الأمين العام لـ "حزب الله
": "شعبنا عظيم يعطي القدرات للمقاومة الولادة، على حد وصف الطبطبائي، الذي مثل اغتياله اعتداء سافرا من حقنا أن نرد عليها في التوقيت المناسب".
واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "وقف إطلاق النار يعد يوم انتصار للبنان وللمقاومة"، مضيفا: "منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة".
وتابع: "هناك مرحلة جديدة، أصبحت فيها الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال
ونشر الجيش اللبناني"، مضيفا: "انسحاب إسرائيل يجب أن يتم والعدوان يجب أن يتوقف والأسرى يجب أن يتم الإفراج عنهم".