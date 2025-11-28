الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية

عربي
بوتين يعقد اجتماعا مع المشاركين في المؤتمر الـ5 للعلماء الشباب بالعاصمة الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/الأمين-العام-لـ-حزب-الله-اللبناني-يقر-بوجود-اختراقات-وعملاء-لجهات-أجنبية-1107601080.html
الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية
الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن اغتيال هيثم الطبطبائي ورفاقه لا يؤدي إلى ضرب المعنويات، مضيفا: "لنا أصول وجذور وهدف الاغتيال لم ولن... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T17:38+0000
2025-11-28T17:38+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وتابع الأمين العام: "الطبطبائي، كان سيد معركة أولي البأس من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة إطلاق الطائرات وتنسيق النيران"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة.وقال قاسم: "الساحة مفتوحة ويمكن أن يكون هناك عملاء لإسرائيل، والأمن العام اعتقل منذ فترة، شبكة منهم".وأضاف الأمين العام لـ "حزب الله": "شعبنا عظيم يعطي القدرات للمقاومة الولادة، على حد وصف الطبطبائي، الذي مثل اغتياله اعتداء سافرا من حقنا أن نرد عليها في التوقيت المناسب".واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "وقف إطلاق النار يعد يوم انتصار للبنان وللمقاومة"، مضيفا: "منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة".وتابع: "هناك مرحلة جديدة، أصبحت فيها الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني"، مضيفا: "انسحاب إسرائيل يجب أن يتم والعدوان يجب أن يتوقف والأسرى يجب أن يتم الإفراج عنهم".
https://sarabic.ae/20251128/الجيش-اللبناني-يرد-على-مزاعم-تهريب-حزب-الله-أسلحته-1107584692.html
https://sarabic.ae/20251127/تقارير-صبر-إسرائيل-وأمريكا-ينفد-بشأن-عدم-نزع-سلاح-حزب-الله-وقد-يؤدي-ذلك-إلى-حرب-1107566412.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية

17:38 GMT 28.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن اغتيال هيثم الطبطبائي ورفاقه لا يؤدي إلى ضرب المعنويات، مضيفا: "لنا أصول وجذور وهدف الاغتيال لم ولن يتحقق".
وتابع الأمين العام: "الطبطبائي، كان سيد معركة أولي البأس من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة إطلاق الطائرات وتنسيق النيران"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة.
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الجيش اللبناني يرد على مزاعم تهريب "حزب الله" أسلحته
10:37 GMT
وقال قاسم: "الساحة مفتوحة ويمكن أن يكون هناك عملاء لإسرائيل، والأمن العام اعتقل منذ فترة، شبكة منهم".
وأضاف الأمين العام لـ "حزب الله": "شعبنا عظيم يعطي القدرات للمقاومة الولادة، على حد وصف الطبطبائي، الذي مثل اغتياله اعتداء سافرا من حقنا أن نرد عليها في التوقيت المناسب".
قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
تقارير: صبر إسرائيل وأمريكا ينفد بشأن عدم نزع سلاح "حزب الله" وقد يؤدي ذلك إلى حرب
أمس, 19:08 GMT
واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "وقف إطلاق النار يعد يوم انتصار للبنان وللمقاومة"، مضيفا: "منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة".
وتابع: "هناك مرحلة جديدة، أصبحت فيها الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني"، مضيفا: "انسحاب إسرائيل يجب أن يتم والعدوان يجب أن يتوقف والأسرى يجب أن يتم الإفراج عنهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала