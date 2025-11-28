https://sarabic.ae/20251128/الأمين-العام-لـ-حزب-الله-اللبناني-يقر-بوجود-اختراقات-وعملاء-لجهات-أجنبية-1107601080.html

الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية

الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يقر بوجود اختراقات وعملاء لجهات أجنبية

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن اغتيال هيثم الطبطبائي ورفاقه لا يؤدي إلى ضرب المعنويات، مضيفا: "لنا أصول وجذور وهدف الاغتيال لم ولن... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T17:38+0000

2025-11-28T17:38+0000

2025-11-28T17:38+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg

وتابع الأمين العام: "الطبطبائي، كان سيد معركة أولي البأس من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة إطلاق الطائرات وتنسيق النيران"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة.وقال قاسم: "الساحة مفتوحة ويمكن أن يكون هناك عملاء لإسرائيل، والأمن العام اعتقل منذ فترة، شبكة منهم".وأضاف الأمين العام لـ "حزب الله": "شعبنا عظيم يعطي القدرات للمقاومة الولادة، على حد وصف الطبطبائي، الذي مثل اغتياله اعتداء سافرا من حقنا أن نرد عليها في التوقيت المناسب".واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "وقف إطلاق النار يعد يوم انتصار للبنان وللمقاومة"، مضيفا: "منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة".وتابع: "هناك مرحلة جديدة، أصبحت فيها الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني"، مضيفا: "انسحاب إسرائيل يجب أن يتم والعدوان يجب أن يتوقف والأسرى يجب أن يتم الإفراج عنهم".

https://sarabic.ae/20251128/الجيش-اللبناني-يرد-على-مزاعم-تهريب-حزب-الله-أسلحته-1107584692.html

https://sarabic.ae/20251127/تقارير-صبر-إسرائيل-وأمريكا-ينفد-بشأن-عدم-نزع-سلاح-حزب-الله-وقد-يؤدي-ذلك-إلى-حرب-1107566412.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله