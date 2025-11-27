رئيس الوزراء اللبناني: سلاح "حزب الله" لم ينجح في الردع ولم يحمي أو ينصر غزة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الخميس، إن سلاح "حزب الله" اللبناني فشل في ردع الغارات الجوية الإسرائيلية، أو حماية الشعب اللبناني، أو حتى حماية أرواح قادته.
وانتقد سلام بشدة في بيان وزعه وفد من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة، "سردية" "حزب الله" اللبناني بشأن سلاحه، مشيرا إلى أن "الحزب يدّعي أن سلاحه يردع الاعتداء، لكن الواقع أظهر أنه لم يمنع أي عدوان، ولم يحم القادة أو المواطنين أو ممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".
وتساءل رئيس الحكومة اللبنانية عن قدرة سلاح الحزب الحالي على صد الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أنه "لا يوفر ردعا أو حماية أو نصرا لغزة"، وذكّر بعدم تطبيق القرار 1701 عام 2006، وأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
حزب الله يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
"حزب الله": سلاح المقاومة باق ما دام هناك عدو إسرائيلي يحتل أرضا
08:56 GMT
يأتي انتقاد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لـ"حزب الله" اللبناني، في الوقت الذي تضغط فيه أمريكا وإسرائيل بشكل متزايد على الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه، وهو ما يرفضه "حزب الله".
كما أكد سلام، اليوم الخميس، أن "لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر، ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة".
وأعلن "حزب الله"، الأحد الماضي، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
كاتس: إذا لم يسلم "حزب الله" سلاحه بنهاية العام سنعود للحرب في لبنان
أمس, 11:13 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
