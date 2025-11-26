https://sarabic.ae/20251126/كاتس-إذا-لم-يسلم-حزب-الله-سلاحه-بنهاية-العام-سنعود-للحرب-في-لبنان-1107508078.html

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بشن عملية عسكرية واسعة جديدة في لبنان إذا لم يتخلَّ "حزب الله" عن سلاحه بنهاية العام الجاري. 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال كاتس، أمام جلسة الهيئة العامة للكنيست: "سنعيد النظر في موقفنا من اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، لأنه يحتوي على نقاط ضعف كثيرة وقضايا إشكالية خطيرة".وكشف الوزير الإسرائيلي عن نية إسرائيل إعادة النظر كلياً في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ألزمت "حزب الله" بالتخلي الكامل عن سلاحه بنهاية العام، لكنه أعرب عن تشاؤمه الشديد، قائلاً: "لا أعتقد أن حزب الله سيسلّم سلاحه طوعًا".وختم كاتس تحذيره، بالقول حرفيا: "إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون أمامنا خيار سوى العودة للعمل بكل قوة في لبنان مرة أخرى".وأعلن "حزب الله"، الأحد الماضي، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

