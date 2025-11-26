https://sarabic.ae/20251126/-وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-على-أهمية-وقف-الانتهاكات-الإسرائيلية-المتكررة-للسيادة-اللبنانية-1107501619.html
وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية
وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، عددًا من أعضاء مجلس النواب اللبناني، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T07:26+0000
2025-11-26T07:26+0000
2025-11-26T07:59+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار لبنان
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107500261_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d278aa7e5830309ad6fe8215b808b282.jpg
وخلال اللقاء، جدد عبد العاطي، موقف مصر الثابت تجاه لبنان، مؤكدًا أن "القاهرة حريصة كل الحرص على دعم لبنان الشقيق ومساندة مؤسساته الوطنية من أجل الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية"، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية.وأكد أن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشددًا على أن "صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني يمثل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية".وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، "بشكل كامل من جميع الأطراف"، وضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.كما أكد عبد العاطي ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن "مصر تدعم كل ما من شأنه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث قدم التهنئة لعون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، بأن الرئيس عون أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251124/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يسعى-لتجديد-الحرب-في-غزة-ولبنان-لإنقاذ-نفسه-وحكومته-1107452705.html
https://sarabic.ae/20251123/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتعهد-بمواصلة-العمل-بقوة-لمنع-أي-تهديد-يأتي-من-لبنان-1107421505.html
مصر
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107500261_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_27218fb848bc66e9300c3511cd911ebc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية
07:26 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 07:59 GMT 26.11.2025)
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، عددًا من أعضاء مجلس النواب اللبناني، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اللبنانية.
وخلال اللقاء، جدد عبد العاطي، موقف مصر الثابت تجاه لبنان، مؤكدًا أن "القاهرة حريصة كل الحرص على دعم لبنان الشقيق ومساندة مؤسساته الوطنية من أجل الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية"، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد أن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشددًا على أن "صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني يمثل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية".
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، "بشكل كامل من جميع الأطراف"، وضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
كما أكد عبد العاطي ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن "مصر تدعم كل ما من شأنه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".
وقال إن "مصر ستظل إلى جانب لبنان في مواجهة الظروف الراهنة كافة، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم في مجالات التنمية وبناء القدرات"، لافتًا إلى أن "استقرار لبنان يُعدّ ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة بأسرها".
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث قدم التهنئة لعون
بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.
وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، بأن الرئيس عون أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي
على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.
وفي إطار الاتصال، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.