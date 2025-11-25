https://sarabic.ae/20251125/الرئيس-المصري-يؤكد-دعم-بلاده-لسياسة-الحكومة-اللبنانية-في-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1107491232.html
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا بالعماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، حيث قدم التهنئة لعون بمناسبة الذكرى الثانية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا بالعماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، حيث قدم التهنئة لعون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.
وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، بأن الرئيس عون أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي
على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.
وفي إطار الاتصال، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.
من جانبه، ثمن عون الدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مؤكدًا التزام لبنان
بقرار حصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وأعرب عون عن تطلع لبنان إلى دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني على وجه الخصوص، في ضوء ما يتحمله من مسؤوليات وطنية كبيرة، مقدرًا في هذا السياق الدعم المصري للجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية.
وكان عون قد أعلن، الثلاثاء الماضي، "انتهاء الدور العسكري لحزب الله اللبناني"، مشيرا إلى أن الحزب نفسه يدرك تلك النهاية ولكنه يسعى حاليا للحصول على مخرج لائق ونهاية مشرفة لدوره العسكري.
وأكد عون، خلال تصريحاته
مع وفد وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة سيباستيان جوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب، على عدم وجود خيار أمام الدولة اللبنانية سوى التفاوض، مشددا على ضرورة حسم هوية لبنان.
وقال: "حزب الله يدرك أنه انتهى، وهم يدركون هذا الواقع وهذه النتيجة، لكنه يحرص على نهاية مشرفة ومخرج لائق وهذا تماماً ما نسعى إلى إنجازه، بعيداً من الصخب السياسي والشعبوي الذي يجتاح البلد على عتبة الانتخابات النيابية المقبلة".
وأضاف: "لا خيار أمامنا سوى التفاوض وإما أن نكون دولة أو لا نكون"، مشددا على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة على الأراضي اللبنانية.
كما شدد على أنه "يجب أن يتم إلزام تل أبيب بتطبيق القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي".
وأشار عون إلى أن "تطبيق تلك المطالب سوف يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وبالتالي تفعيل الخطة التي تم وضعها من قبل قيادة الجيش اللبناني لتطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.