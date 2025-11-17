أمين عام "حزب الله": الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/أمين-عام-حزب-الله-الوصاية-الأميركية-على-لبنان-خطر-كبير-جدا-1107207380.html
أمين عام "حزب الله": الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا
أمين عام "حزب الله": الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الحفاظ على استقلال لبنان، يشكل أولوية لا يمكن التنازل عنها، معتبرا أن الولايات المتحدة تمارس وصاية خطيرة على... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T17:41+0000
2025-11-17T17:41+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487785_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_818dc428b6fcbf8d1ab75b625333b24e.jpg
وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية: "نؤمن باستقلال لبنان على كامل أراضيه ولا نقبل بأن يكون شبراً واحداً من أرضنا محتلا وأن نرضخ للإرادة الأجنبية لأن الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جداً والأميركي معتدي وليس وسيطاً".ولفت قاسم إلى أن "أميركا هي التي خرّبت اقتصاد لبنان منذ الـعام 2019، وذلك لتعديل موازين القوى وهي التي سببت انهيار العملة وإفلاس البنوك".وأوضح قاسم أن "هناك جماعة تعمل بيادق بيد أميركا وهو ما كشفه رئيس الجمهورية اللبنانية حيث هناك محاولة لإثارة الفتنة وإسقاط لبنان تحت الوصاية الأميركية". وأضاف: "توقفوا عن تعطيل المجلس النيابي لأنه ليس له مبرر، والتزموا بالقانون الانتخابي الموجود"، موضحا أنه "في حال تم تعديل القانون وإعطاء فرصة أكبر للمغتربين على حساب الداخل فهذا لن يكون عادلاً دون أن يكون هناك فرصة لحزب الله للتحرك بالانتخابات في الخارج". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251115/نبيه-بري-لا-خوف-من-فتنة-داخلية-على-الإطلاق-في-لبنان-1107141155.html
https://sarabic.ae/20251112/الرئيس-اللبناني-لبنان-ينتظر-رد-إسرائيل-عبر-أمريكا-على-خيار-التفاوض-لتحرير-الأرض--1107041574.html
https://sarabic.ae/20251111/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-عدد-من-المباني-في-جنوب-لبنان-1106959348.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487785_88:0:1227:854_1920x0_80_0_0_a47e1243ad44aa1680dbc40e54ba7724.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

أمين عام "حزب الله": الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا

17:41 GMT 17.11.2025
© Sputnikنائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الحفاظ على استقلال لبنان، يشكل أولوية لا يمكن التنازل عنها، معتبرا أن الولايات المتحدة تمارس وصاية خطيرة على لبنان.
وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية: "نؤمن باستقلال لبنان على كامل أراضيه ولا نقبل بأن يكون شبراً واحداً من أرضنا محتلا وأن نرضخ للإرادة الأجنبية لأن الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جداً والأميركي معتدي وليس وسيطاً".

وأضاف: "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل كان من جانب واحد لمدة سنة وخطة حصرية السلاح والاستعداد للتفاوض مع إسرائيل وإقرار بنود ورقة المبعوث الأميركي توم براك كلها تنازلات ولم يقدم الجانب الإسرائيلي أي شيء".

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
نبيه بري: لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق في لبنان
15 نوفمبر, 15:51 GMT
ولفت قاسم إلى أن "أميركا هي التي خرّبت اقتصاد لبنان منذ الـعام 2019، وذلك لتعديل موازين القوى وهي التي سببت انهيار العملة وإفلاس البنوك".
وأشار أمين عام حزب الله إلى أن "الأميركي يريد التضييق اقتصاديا على حزب الله ويستهدف مؤسسة القرض الحسن الذي يمثل مؤسسة اجتماعية تخدم كل الناس وبذلك فهو يستهدف كل اللبنانيين، وأنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان أن يوقفوا التضييق على اللبنانيين من خلال استهداف مؤسسة القرض الحسن".
وأوضح قاسم أن "هناك جماعة تعمل بيادق بيد أميركا وهو ما كشفه رئيس الجمهورية اللبنانية حيث هناك محاولة لإثارة الفتنة وإسقاط لبنان تحت الوصاية الأميركية".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الرئيس اللبناني: لبنان ينتظر رد إسرائيل عبر أمريكا على خيار التفاوض لتحرير الأرض
12 نوفمبر, 14:59 GMT
وأضاف: "توقفوا عن تعطيل المجلس النيابي لأنه ليس له مبرر، والتزموا بالقانون الانتخابي الموجود"، موضحا أنه "في حال تم تعديل القانون وإعطاء فرصة أكبر للمغتربين على حساب الداخل فهذا لن يكون عادلاً دون أن يكون هناك فرصة لحزب الله للتحرك بالانتخابات في الخارج".

وأكد أمين عام "حزب الله"، أن "أصحاب الأرض هم الباقون والضغوطات لن تنجح بسبب الصمود ومستوى قوة أهلنا غير مسبوقة، فالمقاومة و الجيش وكل من يريد تحرير البلد حاضرون ولا يهزمون، ونؤمن أن هذا الزمن هو زمن الصمود وصناعة المستقبل".

الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان
11 نوفمبر, 06:34 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала