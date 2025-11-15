https://sarabic.ae/20251115/نبيه-بري-لا-خوف-من-فتنة-داخلية-على-الإطلاق-في-لبنان-1107141155.html
نبيه بري: لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق في لبنان
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، إلى وحدة الصف والموقف اللبنانيين في مواجهة التحديات وفي مقدّمها "العدوان الإسرائيلي"، مشددا على أنه "لا... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، أن تصريحات بري جاءت خلال استقباله اليوم مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزاف القصيفي.وقال بري إن "الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان بأنها الأخطر التي يواجهها شخصيا وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان، ولا خلاص ولا مناص أمامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة".وبشأن إمكانية قيام إسرائيل بشن هجوم على لبنان، تساءل بري: "هل أوقفت إسرائيل عدوانها على لبنان؟ فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بنواياها العدوانية، المطلوب هو وحدة الموقف اللبناني وهذا هو الأهم "، مضيفا "أعطوني وحدة عندها لا خوف على لبنان مهما كانت التحديات من أي جهة أتت".وأكد رئيس البرلمان اللبناني على أنه "منذ 11 شهرا لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة وبشهادة كل العالم والميكانيزم واليونيفيل، لبنان نفذ كل ما يتوجب عليه حيال اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، حيث انتشر الجيش اللبناني بأكثر من 9000 جندي وضابط ويقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة لكن أين ومتى التزمت إسرائيل ببند واحد من هذا الاتفاق".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، إلى وحدة الصف والموقف اللبنانيين في مواجهة التحديات وفي مقدّمها "العدوان الإسرائيلي"، مشددا على أنه "لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق".
وقال بري إن "الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان بأنها الأخطر التي يواجهها شخصيا وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان، ولا خلاص ولا مناص أمامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة".
وأكد رئيس البرلمان اللبناني على أنه "منذ 11 شهرا لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة وبشهادة كل العالم والميكانيزم واليونيفيل، لبنان نفذ كل ما يتوجب عليه حيال اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، حيث انتشر الجيش اللبناني بأكثر من 9000 جندي وضابط ويقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة لكن أين ومتى التزمت إسرائيل ببند واحد من هذا الاتفاق".
وبشأن قيام "حزب الله" بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه، ذكر نبيه بري أنه "من الطبيعي جدا لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه، وأما المزاعم عن تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو هي مزاعم كاذبة ولا صحة لها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
