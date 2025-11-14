عربي
الجيش الإسرائيلي يرد على اتهامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يرد على اتهامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يرد على اتهامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية، بعد تصريح صادر عن قوة "يونيفيل" اتهمته بتجاوز الخط الحدودي الفاصل بين البلدين. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T15:14+0000
2025-11-14T15:14+0000
إسرائيل
اليونيفيل
لبنان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e540e014eeac52663c598f2bbee03e1.jpg
وقال الجيش، في رده على استفسار من وسائل إعلام فرنسية، أن "الأعمال الجارية تأتي ضمن خطة أشمل بدأ تنفيذها عام 2022"، لافتا إلى أن الإجراءات تعزز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية في ضوء الدروس المستخلصة منذ اندلاع الحرب.وشدد على أن "الجدار لا يتعدى الخط الأزرق الذي يحدد الحدود بين لبنان وإسرائيل".يأتي رد الجيش الإسرائيلي بعد أن قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "في أكتوبر/ تشرين الأول، قامت قوة حفظ السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل "T" أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون".وتابعت "يونيفيل": "في نوفمبر/ تشرين الثاني، لاحظت قوة حفظ السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل "T" في المنطقة. وأكد المسح أن جزءا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضا. أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق".وشددت "يونيفيل" في بيانها، أن "الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها
https://sarabic.ae/20251106/اليونيفيل-تدعو-إسرائيل-إلى-وقف-الهجمات-وتحث-لبنان-على-الامتناع-عن-الرد-1106818877.html
https://sarabic.ae/20251012/يونيفيل-إصابة-جندي-بجروح-طفيفة-جراء-قنبلة-ألقتها-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1105896433.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559329_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_095917bd9ab23df7f2bc000da50b08c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, اليونيفيل, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, اليونيفيل, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يرد على اتهامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية

15:14 GMT 14.11.2025
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية، بعد تصريح صادر عن قوة "يونيفيل" اتهمته بتجاوز الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.
وقال الجيش، في رده على استفسار من وسائل إعلام فرنسية، أن "الأعمال الجارية تأتي ضمن خطة أشمل بدأ تنفيذها عام 2022"، لافتا إلى أن الإجراءات تعزز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية في ضوء الدروس المستخلصة منذ اندلاع الحرب.
وشدد على أن "الجدار لا يتعدى الخط الأزرق الذي يحدد الحدود بين لبنان وإسرائيل".
يأتي رد الجيش الإسرائيلي بعد أن قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "في أكتوبر/ تشرين الأول، قامت قوة حفظ السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل "T" أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون".
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات وتحث لبنان على الامتناع عن الرد
6 نوفمبر, 20:19 GMT
وأضافت: "أكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني"، مؤكدة أنها "أبلغت الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور".
وتابعت "يونيفيل": "في نوفمبر/ تشرين الثاني، لاحظت قوة حفظ السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل "T" في المنطقة. وأكد المسح أن جزءا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضا. أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق".
وشددت "يونيفيل" في بيانها، أن "الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
12 أكتوبر, 08:49 GMT
وفي ختام بيانها، جددت "يونيفيل" مطالبتها، قوات الدفاع الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها
