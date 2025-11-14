https://sarabic.ae/20251114/الجيش-الإسرائيلي-يرد-على-اتهامه-ببناء-جدار-داخل-الأراضي-اللبنانية--1107114274.html
الجيش الإسرائيلي يرد على اتهامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية
نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية، بعد تصريح صادر عن قوة "يونيفيل" اتهمته بتجاوز الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.
وقال الجيش، في رده على استفسار من وسائل إعلام فرنسية، أن "الأعمال الجارية تأتي ضمن خطة أشمل بدأ تنفيذها عام 2022"، لافتا إلى أن الإجراءات تعزز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية في ضوء الدروس المستخلصة منذ اندلاع الحرب.وشدد على أن "الجدار لا يتعدى الخط الأزرق الذي يحدد الحدود بين لبنان وإسرائيل".يأتي رد الجيش الإسرائيلي بعد أن قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "في أكتوبر/ تشرين الأول، قامت قوة حفظ السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل "T" أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون".وتابعت "يونيفيل": "في نوفمبر/ تشرين الثاني، لاحظت قوة حفظ السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل "T" في المنطقة. وأكد المسح أن جزءا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضا. أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق".وشددت "يونيفيل" في بيانها، أن "الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها
نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيامه ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية، بعد تصريح صادر عن قوة "يونيفيل" اتهمته بتجاوز الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.
وقال الجيش، في رده على استفسار من وسائل إعلام فرنسية، أن "الأعمال الجارية تأتي ضمن خطة أشمل بدأ تنفيذها عام 2022"، لافتا إلى أن الإجراءات تعزز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية في ضوء الدروس المستخلصة منذ اندلاع الحرب.
وشدد على أن "الجدار لا يتعدى الخط الأزرق الذي يحدد الحدود بين لبنان وإسرائيل".
يأتي رد الجيش الإسرائيلي بعد أن قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "في أكتوبر/ تشرين الأول، قامت قوة حفظ السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل "T" أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون".
وأضافت: "أكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني"، مؤكدة أنها "أبلغت الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور".
وتابعت "يونيفيل": "في نوفمبر/ تشرين الثاني، لاحظت قوة حفظ السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل "T" في المنطقة. وأكد المسح أن جزءا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضا. أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق
".
وشددت "يونيفيل" في بيانها، أن "الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وفي ختام بيانها، جددت "يونيفيل" مطالبتها، قوات الدفاع الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها