الجيش الإسرائيلي يهاجم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان
تابعنا عبر
أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة يدوية على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" قرب مستوطنة كفركلا. ولم يصب أي من أفراد القوة بأذى، وفقا للمكتب الصحفي للقوة.
بيروت - سبوتنيك. اقتربت طائرة إسرائيلية مسيّرة، حوالي الساعة 5:45 مساء يوم الأحد، من دورية تابعة لليونيفيل قرب مستوطنة كفركلا وألقت قنبلة يدوية.
وبعد ذلك بوقت قصير، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من أفراد اليونيفيل بأذى، ولم تتضرر معداتهم، وفقا لبيان صادر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان.
وبحسب بيان صحفي لليونيفيل، فإن الحادث وقع بعد وقت قصير من وقوع حادث آخر في نفس الموقع، حيث حلقت طائرة إسرائيلية بدون طيار فوق دورية للخوذ الزرقاء على ارتفاع منخفض للغاية.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان... ماذا يعني ذلك؟
أمس, 07:50 GMT
وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان في بيان إن "قوات حفظ السلام اتخذت التدابير الدفاعية اللازمة لمواجهة الطائرة بدون طيار".
وأكدت دائرة الصحافة التابعة لقوات حفظ السلام أن تصرفات الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وسيادة لبنان، كما تظهر استهتارا بسلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تنفذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن في جنوب الجمهورية.
وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" أعلنت أنها بدأت التحضير لتسليم مهامها تدريجيا إلى الجيش اللبناني، تمهيدا لانتهاء ولايتها بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل لوقف اعتداءاتها: "عرضت حياة عناصرنا للخطر"
19 سبتمبر, 09:34 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
قائد الجيش اللبناني يتعهد بالحفاظ على "كل شبر من أرض الوطن"
لبنان.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الناقورة... فيديو
