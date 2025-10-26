https://sarabic.ae/20251026/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-قوات-حفظ-السلام-التابعة-للأمم-المتحدة-في-جنوب-لبنان-1106422172.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

العالم

لبنان

اسرائيل

اليونيفيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753402_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_272fa05a581366dda886494fbc11029d.jpg

بيروت - سبوتنيك. اقتربت طائرة إسرائيلية مسيّرة، حوالي الساعة 5:45 مساء يوم الأحد، من دورية تابعة لليونيفيل قرب مستوطنة كفركلا وألقت قنبلة يدوية. وبعد ذلك بوقت قصير، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من أفراد اليونيفيل بأذى، ولم تتضرر معداتهم، وفقا لبيان صادر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان.وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان في بيان إن "قوات حفظ السلام اتخذت التدابير الدفاعية اللازمة لمواجهة الطائرة بدون طيار".وأكدت دائرة الصحافة التابعة لقوات حفظ السلام أن تصرفات الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وسيادة لبنان، كما تظهر استهتارا بسلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تنفذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن في جنوب الجمهورية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.قائد الجيش اللبناني يتعهد بالحفاظ على "كل شبر من أرض الوطن"لبنان.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الناقورة... فيديو

لبنان

العالم, لبنان, اسرائيل, اليونيفيل