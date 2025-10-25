https://sarabic.ae/20251025/ضباط-أمريكيون-يشرفون-على-عمليات-إسرائيل-في-لبنان-ماذا-يعني-ذلك؟-1106374341.html

ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان... ماذا يعني ذلك؟

وذكرت القناة الإسرائيلية العامة "كان" أن ضباطاً أمريكيين يتواجدون حالياً في مقر القيادة الشمالية في مدينة صفد، حيث يشاركون في مراقبة وتنسيق العمليات ضد مواقع يُشتبه بارتباطها بـ"حزب الله".وأضافت القناة أن كل عملية في لبنان تُنفّذ بعد مشاورات وثيقة مع الجانب الأمريكي.ويأتي ذلك بينما لا تزال الأوضاع في قطاع غزة تشهد وقفاً هشاً لإطلاق النار، في حين تتواصل في الشمال غارات إسرائيلية شبه يومية تستهدف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تجاه لبنان، حيث تستمر الغارات والعمليات الأمنية من دون تعديل في آلية المتابعة الدولية.كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى في الأسبوع الماضي مناورة واسعة في المنطقة الشمالية، حاكت سيناريوهات مواجهة محتملة مع "حزب الله"، مع التركيز على عنصر المفاجأة والاستعداد الميداني."يونيفيل" تستعد لتقليص وجودها في لبنانمن جهة أخرى، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها بدأت التحضير لتسليم مهامها تدريجياً إلى الجيش اللبناني، تمهيداً لانتهاء ولايتها بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.وقالت المتحدثة باسم "يونيفيل"، كانديس آرديل، خلال احتفال في الناقورة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إن أبرز التحديات التي تواجه البعثة تتمثل في تقليص ميزانية الأمم المتحدة بنسبة 15%، وهو ما سيؤثر على عدد قوات حفظ السلام في مختلف البعثات.وأضافت آرديل أن "يونيفيل" تعمل حالياً على وضع خطة لإعادة بعض جنودها إلى بلدانهم، موضحة أن العملية لم تبدأ بعد، لكنها ستنطلق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بما يتناسب مع خفض الميزانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي