ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان... ماذا يعني ذلك؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/ضباط-أمريكيون-يشرفون-على-عمليات-إسرائيل-في-لبنان-ماذا-يعني-ذلك؟-1106374341.html
ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان... ماذا يعني ذلك؟
ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان... ماذا يعني ذلك؟
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ضباطاً أمريكيين يشاركون في متابعة العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية ضد أهداف في لبنان من داخل غرف القيادة الإسرائيلية، في... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T07:50+0000
2025-10-25T07:50+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d934648b641e6db3701c9d4dcb338a4.jpg
وذكرت القناة الإسرائيلية العامة "كان" أن ضباطاً أمريكيين يتواجدون حالياً في مقر القيادة الشمالية في مدينة صفد، حيث يشاركون في مراقبة وتنسيق العمليات ضد مواقع يُشتبه بارتباطها بـ"حزب الله".وأضافت القناة أن كل عملية في لبنان تُنفّذ بعد مشاورات وثيقة مع الجانب الأمريكي.ويأتي ذلك بينما لا تزال الأوضاع في قطاع غزة تشهد وقفاً هشاً لإطلاق النار، في حين تتواصل في الشمال غارات إسرائيلية شبه يومية تستهدف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تجاه لبنان، حيث تستمر الغارات والعمليات الأمنية من دون تعديل في آلية المتابعة الدولية.كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى في الأسبوع الماضي مناورة واسعة في المنطقة الشمالية، حاكت سيناريوهات مواجهة محتملة مع "حزب الله"، مع التركيز على عنصر المفاجأة والاستعداد الميداني."يونيفيل" تستعد لتقليص وجودها في لبنانمن جهة أخرى، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها بدأت التحضير لتسليم مهامها تدريجياً إلى الجيش اللبناني، تمهيداً لانتهاء ولايتها بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.وقالت المتحدثة باسم "يونيفيل"، كانديس آرديل، خلال احتفال في الناقورة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إن أبرز التحديات التي تواجه البعثة تتمثل في تقليص ميزانية الأمم المتحدة بنسبة 15%، وهو ما سيؤثر على عدد قوات حفظ السلام في مختلف البعثات.وأضافت آرديل أن "يونيفيل" تعمل حالياً على وضع خطة لإعادة بعض جنودها إلى بلدانهم، موضحة أن العملية لم تبدأ بعد، لكنها ستنطلق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بما يتناسب مع خفض الميزانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251023/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يجدد-غاراته-على-جنوبي-لبنان-فيديو-1106329432.html
https://sarabic.ae/20251023/باراك-في-ذكرى-تفجير-المارينز-على-لبنان-أن-يستعيد-سيادته-ويحل-انقساماته-الداخلية-1106301340.html
https://sarabic.ae/20251022/رئيس-وزراء-لبنان-حزب-الله-ينبغي-أن-يكون-حزبا-سياسيا-فقط-بعد-نزع-سلاحه-1106281374.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98f52325a35649c45ef26cdf1019da2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان... ماذا يعني ذلك؟

07:50 GMT 25.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ضباطاً أمريكيين يشاركون في متابعة العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية ضد أهداف في لبنان من داخل غرف القيادة الإسرائيلية، في مؤشر على مستوى متقدم من التنسيق بين الجانبين.
وذكرت القناة الإسرائيلية العامة "كان" أن ضباطاً أمريكيين يتواجدون حالياً في مقر القيادة الشمالية في مدينة صفد، حيث يشاركون في مراقبة وتنسيق العمليات ضد مواقع يُشتبه بارتباطها بـ"حزب الله".
وأضافت القناة أن كل عملية في لبنان تُنفّذ بعد مشاورات وثيقة مع الجانب الأمريكي.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو
23 أكتوبر, 18:00 GMT
ويأتي ذلك بينما لا تزال الأوضاع في قطاع غزة تشهد وقفاً هشاً لإطلاق النار، في حين تتواصل في الشمال غارات إسرائيلية شبه يومية تستهدف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

ونقلت القناة عن مراسلها العسكري قوله إن التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في الملف اللبناني يشمل آلية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وتقييم التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في ظل غياب أي تقدم على صعيد نزع سلاح "حزب الله".

في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تجاه لبنان، حيث تستمر الغارات والعمليات الأمنية من دون تعديل في آلية المتابعة الدولية.
المبعوث الأمريكي توم باراك في مؤتمر صحفي في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
باراك في ذكرى "تفجير المارينز": على لبنان أن يستعيد سيادته ويحل انقساماته الداخلية
23 أكتوبر, 05:46 GMT
كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى في الأسبوع الماضي مناورة واسعة في المنطقة الشمالية، حاكت سيناريوهات مواجهة محتملة مع "حزب الله"، مع التركيز على عنصر المفاجأة والاستعداد الميداني.

"يونيفيل" تستعد لتقليص وجودها في لبنان

من جهة أخرى، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها بدأت التحضير لتسليم مهامها تدريجياً إلى الجيش اللبناني، تمهيداً لانتهاء ولايتها بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقالت المتحدثة باسم "يونيفيل"، كانديس آرديل، خلال احتفال في الناقورة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إن أبرز التحديات التي تواجه البعثة تتمثل في تقليص ميزانية الأمم المتحدة بنسبة 15%، وهو ما سيؤثر على عدد قوات حفظ السلام في مختلف البعثات.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
‌‏رئيس وزراء لبنان: "حزب الله" ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه
22 أكتوبر, 12:39 GMT
وأضافت آرديل أن "يونيفيل" تعمل حالياً على وضع خطة لإعادة بعض جنودها إلى بلدانهم، موضحة أن العملية لم تبدأ بعد، لكنها ستنطلق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بما يتناسب مع خفض الميزانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала