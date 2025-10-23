https://sarabic.ae/20251023/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يجدد-غاراته-على-جنوبي-لبنان-فيديو-1106329432.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو
الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T18:00+0000
2025-10-23T18:00+0000
2025-10-23T18:00+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.بينما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى نشوب حريق غرب تلة حمامص في سهل الخيام جنوبي لبنان، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على المنطقة.ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت "منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان".وقال في بيان، إن الحزب يواصل محاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في أنحاء لبنان، معتبرا أن "مثل هذه المنشآت تعد خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251023/قائد-الجيش-اللبناني-يتعهد-بالحفاظ-على-كل-شبر-من-أرض-الوطن-1106321592.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_72:0:2000:1446_1920x0_80_0_0_a05e727a4ec1227de5ff9b2f6fd90382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو
نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها.
ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك
"، اليوم الخميس، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.
بينما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى نشوب حريق غرب تلة حمامص في سهل الخيام جنوبي لبنان، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية على تسببت في سقوط قتيلين.
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت "منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان".
وقال في بيان، إن الحزب يواصل محاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في أنحاء لبنان، معتبرا أن "مثل هذه المنشآت تعد خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه
من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان
رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.