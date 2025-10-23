https://sarabic.ae/20251023/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يجدد-غاراته-على-جنوبي-لبنان-فيديو-1106329432.html

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو

سبوتنيك عربي

نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T18:00+0000

2025-10-23T18:00+0000

2025-10-23T18:00+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg

ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.بينما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى نشوب حريق غرب تلة حمامص في سهل الخيام جنوبي لبنان، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على المنطقة.ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت "منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان".وقال في بيان، إن الحزب يواصل محاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في أنحاء لبنان، معتبرا أن "مثل هذه المنشآت تعد خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251023/قائد-الجيش-اللبناني-يتعهد-بالحفاظ-على-كل-شبر-من-أرض-الوطن-1106321592.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم