الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان.. فيديو
نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.بينما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى نشوب حريق غرب تلة حمامص في سهل الخيام جنوبي لبنان، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على المنطقة.ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت "منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان".وقال في بيان، إن الحزب يواصل محاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في أنحاء لبنان، معتبرا أن "مثل هذه المنشآت تعد خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها.
ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.
بينما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى نشوب حريق غرب تلة حمامص في سهل الخيام جنوبي لبنان، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية على تسببت في سقوط قتيلين.
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت "منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان".
وقال في بيان، إن الحزب يواصل محاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في أنحاء لبنان، معتبرا أن "مثل هذه المنشآت تعد خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
