باراك في ذكرى "تفجير المارينز": على لبنان أن يستعيد سيادته ويحل انقساماته الداخلية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
باراك في ذكرى "تفجير المارينز": على لبنان أن يستعيد سيادته ويحل انقساماته الداخلية
باراك في ذكرى "تفجير المارينز": على لبنان أن يستعيد سيادته ويحل انقساماته الداخلية
سبوتنيك عربي
شدد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، على ضرورة أن "يحلّ لبنان انقساماته ويستعيد سيادته"، على حد قوله. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T05:46+0000
2025-10-23T05:46+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103868061_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8436df337d60d7e1a3ef3ee8364011cf.jpg
وقال باراك، عبر حسابه على منصة "إكس": "في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية والبحارة والجنود الأمريكيين، و58 من العسكريين الفرنسيين، و6 مدنيين لبنانيين، عندما فجّر انتحاري ثكنات مشاة البحرية في بيروت، في واحدة من أعنف الهجمات التي استهدفت أمريكيين خارج البلاد".وأضاف: "نحن نكرّم ذكراهم من خلال تَذكُّر الدرس. يجب على لبنان أن يحلّ انقساماته الداخلية ويستعيد سيادته. لا يمكن للولايات المتحدة، ويجب ألّا تُكرّر أخطاء الماضي".وكان توم باراك، حذّر في الآونة الأخيرة، من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
باراك في ذكرى "تفجير المارينز": على لبنان أن يستعيد سيادته ويحل انقساماته الداخلية

05:46 GMT 23.10.2025
شدد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، على ضرورة أن "يحلّ لبنان انقساماته ويستعيد سيادته"، على حد قوله.
وقال باراك، عبر حسابه على منصة "إكس": "في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية والبحارة والجنود الأمريكيين، و58 من العسكريين الفرنسيين، و6 مدنيين لبنانيين، عندما فجّر انتحاري ثكنات مشاة البحرية في بيروت، في واحدة من أعنف الهجمات التي استهدفت أمريكيين خارج البلاد".
وأضاف: "نحن نكرّم ذكراهم من خلال تَذكُّر الدرس. يجب على لبنان أن يحلّ انقساماته الداخلية ويستعيد سيادته. لا يمكن للولايات المتحدة، ويجب ألّا تُكرّر أخطاء الماضي".
وكان توم باراك، حذّر في الآونة الأخيرة، من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".
واعتبر، في تصريحات له، أن "نزع سلاح "حزب الله" لا يشكل مطلبًا أمنيًا إسرائيليًا فحسب، بل يمثل فرصة للبنان للتجديد"، مؤكدًا أن "الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار شريطة استعادة لبنان احتكاره للقوة الشرعية بقيادة قواته المسلحة".
وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان
أمس, 06:02 GMT
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني"، مشيرًا إلى أن بلاده "كانت أمام خيارين، إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة".
وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
