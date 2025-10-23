https://sarabic.ae/20251023/باراك-في-ذكرى-تفجير-المارينز-على-لبنان-أن-يستعيد-سيادته-ويحل-انقساماته-الداخلية-1106301340.html

باراك في ذكرى "تفجير المارينز": على لبنان أن يستعيد سيادته ويحل انقساماته الداخلية

شدد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، على ضرورة أن "يحلّ لبنان انقساماته ويستعيد سيادته"، على حد قوله. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال باراك، عبر حسابه على منصة "إكس": "في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية والبحارة والجنود الأمريكيين، و58 من العسكريين الفرنسيين، و6 مدنيين لبنانيين، عندما فجّر انتحاري ثكنات مشاة البحرية في بيروت، في واحدة من أعنف الهجمات التي استهدفت أمريكيين خارج البلاد".وأضاف: "نحن نكرّم ذكراهم من خلال تَذكُّر الدرس. يجب على لبنان أن يحلّ انقساماته الداخلية ويستعيد سيادته. لا يمكن للولايات المتحدة، ويجب ألّا تُكرّر أخطاء الماضي".وكان توم باراك، حذّر في الآونة الأخيرة، من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".

