https://sarabic.ae/20250401/حزب-الله-اللبناني-لـسبوتينك-اللجنة-الخماسية-لا-تقوم-بدورها-لمنع-إسرائيل-من-الاعتداء-على-لبنان-1099127415.html

"حزب الله" اللبناني لـ"سبوتينك": اللجنة الخماسية لا تقوم بدورها لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان

"حزب الله" اللبناني لـ"سبوتينك": اللجنة الخماسية لا تقوم بدورها لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان

سبوتنيك عربي

علّق حسين الحاج حسن، النائب من كتلة "حزب الله" النيابية في البرلمان اللبناني، على الاستهداف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر اليوم... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T10:05+0000

2025-04-01T10:05+0000

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ورأى الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الاستهداف تم تحت رعاية وتغطية الولايات المتحدة الأميركية"، معتبرا أن "اللجنة الخماسية لا تريد أن تقوم بمهمتها لوقف الإعتداءات الإسرائيلية".الحاج حسن شدّد على أن "لبنان أعلن رفضه التطبيع مع إسرائيل".وأردف: "ما نطالب به هو الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على اختلافها".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.لبنان يعتبر الغارة الإسرائيلية الجديدة على الضاحية الجنوبية "إنذارا خطيرا بنوايا إسرائيل"الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا

https://sarabic.ae/20250401/حزب-الله-إسرائيل-أنهت-الهدنة-ونقلت-المرحلة-إلى-مكان-آخر-1099125285.html

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