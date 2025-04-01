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"حزب الله" اللبناني لـ"سبوتينك": اللجنة الخماسية لا تقوم بدورها لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان
"حزب الله" اللبناني لـ"سبوتينك": اللجنة الخماسية لا تقوم بدورها لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان
سبوتنيك عربي
علّق حسين الحاج حسن، النائب من كتلة "حزب الله" النيابية في البرلمان اللبناني، على الاستهداف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر اليوم... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T10:05+0000
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ورأى الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الاستهداف تم تحت رعاية وتغطية الولايات المتحدة الأميركية"، معتبرا أن "اللجنة الخماسية لا تريد أن تقوم بمهمتها لوقف الإعتداءات الإسرائيلية".الحاج حسن شدّد على أن "لبنان أعلن رفضه التطبيع مع إسرائيل".وأردف: "ما نطالب به هو الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على اختلافها".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.لبنان يعتبر الغارة الإسرائيلية الجديدة على الضاحية الجنوبية "إنذارا خطيرا بنوايا إسرائيل"الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا
https://sarabic.ae/20250401/حزب-الله-إسرائيل-أنهت-الهدنة-ونقلت-المرحلة-إلى-مكان-آخر-1099125285.html
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لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني لـ"سبوتينك": اللجنة الخماسية لا تقوم بدورها لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان

10:05 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 01.04.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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علّق حسين الحاج حسن، النائب من كتلة "حزب الله" النيابية في البرلمان اللبناني، على الاستهداف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر اليوم الثلاثاء، واصفًا إياه بـ"الخطير والهمجي".
ورأى الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الاستهداف تم تحت رعاية وتغطية الولايات المتحدة الأميركية"، معتبرا أن "اللجنة الخماسية لا تريد أن تقوم بمهمتها لوقف الإعتداءات الإسرائيلية".

وتحدّث النائب اللبناني عن "اتصالات سياسية ودبلوماسية تقوم بها الدولة اللبنانية لكن من دون نتيجة لأن هناك تغطية أميركية وغطاء دولي واضحين"، لافتًا إلى أن "حزب الله" يراقب ويتابع ويضع المسؤولية على الدولة للقيام بدورها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".

الحاج حسن شدّد على أن "لبنان أعلن رفضه التطبيع مع إسرائيل".
وأردف: "ما نطالب به هو الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على اختلافها".
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
"حزب الله": إسرائيل أنهت الهدنة ونقلت المرحلة إلى مكان آخر
08:52 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
لبنان يعتبر الغارة الإسرائيلية الجديدة على الضاحية الجنوبية "إنذارا خطيرا بنوايا إسرائيل"
الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا
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