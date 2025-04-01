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"حزب الله": إسرائيل أنهت الهدنة ونقلت المرحلة إلى مكان آخر

"حزب الله": إسرائيل أنهت الهدنة ونقلت المرحلة إلى مكان آخر

سبوتنيك عربي

اعتبر النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، "عدوانا كبيرا جدا". 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T08:52+0000

2025-04-01T08:52+0000

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وقال الموسوي، في تصريحات له، إن "ما جرى في الضاحية الجنوبية نقل المرحلة إلى مكان آخر"، محمّلا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجريمة.وأضاف أن "العدو هو من أعلن انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته في الجنوب والبقاع والضاحية"، متابعا: "نحن لسنا هواة حرب وما زلنا على التزامنا".وأردف الموسوي: "سمعنا إدانة رئيسي الجمهورية والحكومة لكن الأمر يجب ألا يقف عند حدود ذلك وينبغي على الحكومة استدعاء سفراء الدول الكبرى"، مشددا على ضرورة تفعيل أعلى مستوى من الدبلوماسية لإيجاد حلول.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، "مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 7 آخرين، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "الغارة، التي تقول إسرائيل إنها استهدفت مسلحا من حزب الله، أصابت الطوابق الثلاثة العليا من مبنى بصاروخين".وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الـ"شاباك"، في بيان مشترك، إن "سلاح الجو نفذ غارة في منطقة الضاحية، استهدفت إرهابيا من حزب الله، وجّه في الآونة الأخيرة عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، الخميس الماضي.من جهته، نفى "حزب الله" اللبناني، أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان ‏على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب، ردًا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.

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