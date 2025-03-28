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https://sarabic.ae/20250328/ابنة-حسن-نصرالله-لبنان-لن-يصبح-إسرائيليا-أبدا-1099039991.html
ابنة حسن نصرالله: لبنان لن يصبح إسرائيليا أبدا
ابنة حسن نصرالله: لبنان لن يصبح إسرائيليا أبدا
سبوتنيك عربي
أكدت زينب نصرالله، ابنة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "استشهاد القادة والمقاومين لن يضعف مسيرة المقاومة، ولن يفتح الباب أمام... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T15:12+0000
2025-03-28T15:12+0000
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وقالت في كلمتها التي ألقتها في طهران قبل صلاة الجمعة ومسيرة "يوم القدس"، أوضحت أن "يوم القدس هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة، إذ يبقى هذا اليوم، الذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا، رمزا للصمود والتذكير الدائم بعدم شرعية الاحتلال". كما شددت على أن "فلسطين ليست قضية فئة أو أمة بعينها، بل قضية عالمية تتعلق بمواجهة الظلم وتحرير المقدسات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكدت زينب نصر الله أن "الموقف الإيراني الثابت في دعم المقاومة لم يتغير منذ عام 1978، إذ قدمت إيران تضحيات كبرى، وعلى رأسها قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، من أجل القضية الفلسطينية، وأن هذا الدعم غيّر المعادلات في الصراع مع الاحتلال".ومضت زينب نصر الله مؤكدة أن "تضامن قوى المقاومة بعد عملية "طوفان الأقصى" يبرهن أن الطريق الوحيد للخلاص هو الوحدة، مثمنة دور الشعب اليمني في المعركة المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي".وفي ختام كلمتها، عاهدت زينب نصرالله، على "الاستمرار في طريق المقاومة حتى تحقيق النصر، ولو كان الثمن الشهادة".
https://sarabic.ae/20250202/هل-ما-زال-حسن-نصر-الله-على-قيد-الحياة-أول-تعليق-من-أسرته-1097396126.html
https://sarabic.ae/20250309/الأمين-العام-لـحزب-الله-يكشف-تفاصيل-آخر-لقاء-واتصال-مع-حسن-نصر-الله-قبل-اغتياله-1098537942.html
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أخبار حزب الله, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان
أخبار حزب الله, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان

ابنة حسن نصرالله: لبنان لن يصبح إسرائيليا أبدا

15:12 GMT 28.03.2025
© Sputnikحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت زينب نصرالله، ابنة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "استشهاد القادة والمقاومين لن يضعف مسيرة المقاومة، ولن يفتح الباب أمام الاحتلال أو التطبيع مع إسرائيل"، مشددة على أن "لبنان لن يكون إسرائيليا أبدا، فالدم الذي يُسفك في سبيل الحق سيبقى منتصرا دائما".
وقالت في كلمتها التي ألقتها في طهران قبل صلاة الجمعة ومسيرة "يوم القدس"، أوضحت أن "يوم القدس هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة، إذ يبقى هذا اليوم، الذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا، رمزا للصمود والتذكير الدائم بعدم شرعية الاحتلال".
كما شددت على أن "فلسطين ليست قضية فئة أو أمة بعينها، بل قضية عالمية تتعلق بمواجهة الظلم وتحرير المقدسات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
هل ما زال حسن نصر الله على قيد الحياة.. أول تعليق من أسرته
2 فبراير, 08:36 GMT
وأكدت زينب نصر الله أن "الموقف الإيراني الثابت في دعم المقاومة لم يتغير منذ عام 1978، إذ قدمت إيران تضحيات كبرى، وعلى رأسها قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، من أجل القضية الفلسطينية، وأن هذا الدعم غيّر المعادلات في الصراع مع الاحتلال".
كما أشارت إلى أن "ما يحدث في قطاع غزة منذ أكثر من عام يكشف عن وحشية الاحتلال ونواياه التوسعية"، مؤكدة أن "الحقوق لا تُستعاد إلا بالقوة، وأن ما يحفظ الأرض والكرامة هو الإيمان والسلاح".
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
الأمين العام لـ"حزب الله" يكشف تفاصيل آخر لقاء واتصال مع حسن نصر الله قبل اغتياله
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ومضت زينب نصر الله مؤكدة أن "تضامن قوى المقاومة بعد عملية "طوفان الأقصى" يبرهن أن الطريق الوحيد للخلاص هو الوحدة، مثمنة دور الشعب اليمني في المعركة المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وفي ختام كلمتها، عاهدت زينب نصرالله، على "الاستمرار في طريق المقاومة حتى تحقيق النصر، ولو كان الثمن الشهادة".
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