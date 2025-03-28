https://sarabic.ae/20250328/ابنة-حسن-نصرالله-لبنان-لن-يصبح-إسرائيليا-أبدا-1099039991.html

ابنة حسن نصرالله: لبنان لن يصبح إسرائيليا أبدا

ابنة حسن نصرالله: لبنان لن يصبح إسرائيليا أبدا

سبوتنيك عربي

أكدت زينب نصرالله، ابنة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "استشهاد القادة والمقاومين لن يضعف مسيرة المقاومة، ولن يفتح الباب أمام... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T15:12+0000

2025-03-28T15:12+0000

2025-03-28T15:12+0000

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وقالت في كلمتها التي ألقتها في طهران قبل صلاة الجمعة ومسيرة "يوم القدس"، أوضحت أن "يوم القدس هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة، إذ يبقى هذا اليوم، الذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا، رمزا للصمود والتذكير الدائم بعدم شرعية الاحتلال". كما شددت على أن "فلسطين ليست قضية فئة أو أمة بعينها، بل قضية عالمية تتعلق بمواجهة الظلم وتحرير المقدسات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكدت زينب نصر الله أن "الموقف الإيراني الثابت في دعم المقاومة لم يتغير منذ عام 1978، إذ قدمت إيران تضحيات كبرى، وعلى رأسها قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، من أجل القضية الفلسطينية، وأن هذا الدعم غيّر المعادلات في الصراع مع الاحتلال".ومضت زينب نصر الله مؤكدة أن "تضامن قوى المقاومة بعد عملية "طوفان الأقصى" يبرهن أن الطريق الوحيد للخلاص هو الوحدة، مثمنة دور الشعب اليمني في المعركة المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي".وفي ختام كلمتها، عاهدت زينب نصرالله، على "الاستمرار في طريق المقاومة حتى تحقيق النصر، ولو كان الثمن الشهادة".

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