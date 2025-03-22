https://sarabic.ae/20250322/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-تنفيذ-ضربات-جوية-ضد-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان---عاجل-1098853830.html
الجيش الإسرائيلي يبدأ تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يبدأ تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
بدأت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في تنفيذ ضربات جوية موجهة ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه: "يهاجم جيش الدفاع في هذه الأثناء أهدافًا لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان"، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية تركز على مناطق جنوب لبنان والنبطية.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن ذلك يأتي تزامنا مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتنفيذ ضربات على "عشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان، وذلك ردًا على القصف الصاروخي الذي استهدف صباح اليوم بلدة المطلة.وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث على أراضيها، وأن إسرائيل لن تسمح بأي مساس بمواطنيها أو بسيادتها، وستعمل بكل الوسائل لضمان أمن مواطنيها وسكان الشمال" لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وجاهز لتنفيذ أي أوامر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو إسرائيل.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تمام الساعة 07:32 07:34 في بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقارير إعلامية تفيد برصد خمسة صواريخ أطلقت نحو إسرائيل، سقط اثنان منها على الأرجح داخل الأراضي اللبنانية، بينما عبرت الثلاثة الأخرى إلى إسرائيل وتم اعتراضها، فيما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.في سياق متصل، أفادت تقارير من شبكات إعلامية مقربة من "حزب الله"، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفًا مدفعيًا على حي العين في بلدة ياحمر الشقيف جنوب لبنان، من جانبها، قالت بلدية متولا إنها "تواصل متابعة التطورات وتم إدخال السكان إلى مناطق محمية"، وفي مدينة كريات شمونة، تم إبلاغ السكان باتخاذ إجراءات وقائية.يذكر أن صفارات الإنذار أُطلقت مساء أمس في القدس ومنطقة غوش دان وبلدات السهل الساحلي، وذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تم إغلاق مطار بن غوريون الإسرائيلي لفترة وجيزة أمام حركة الإقلاع والهبوط قبل استئنافها لاحقًا.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
الجيش الإسرائيلي يبدأ تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
10:33 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 22.03.2025)
بدأت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في تنفيذ ضربات جوية موجهة ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه: "يهاجم جيش الدفاع في هذه الأثناء أهدافًا لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان"، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية تركز على مناطق جنوب لبنان والنبطية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن ذلك يأتي تزامنا مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتنفيذ ضربات على "عشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان، وذلك ردًا على القصف الصاروخي الذي استهدف صباح اليوم بلدة المطلة.
وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث على أراضيها، وأن إسرائيل لن تسمح بأي مساس بمواطنيها أو بسيادتها، وستعمل بكل الوسائل لضمان أمن مواطنيها وسكان الشمال" لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وجاهز لتنفيذ أي أوامر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تمام الساعة 07:32 07:34 في بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية.
ونقلت القناة
12 الإسرائيلية تقارير إعلامية تفيد برصد خمسة صواريخ أطلقت نحو إسرائيل، سقط اثنان منها على الأرجح داخل الأراضي اللبنانية، بينما عبرت الثلاثة الأخرى إلى إسرائيل وتم اعتراضها، فيما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.
في سياق متصل، أفادت تقارير من شبكات إعلامية مقربة من "حزب الله"، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفًا مدفعيًا على حي العين في بلدة ياحمر الشقيف جنوب لبنان، من جانبها، قالت بلدية متولا إنها "تواصل متابعة التطورات وتم إدخال السكان إلى مناطق محمية"، وفي مدينة كريات شمونة، تم إبلاغ السكان باتخاذ إجراءات وقائية.
يذكر أن صفارات الإنذار أُطلقت مساء أمس في القدس ومنطقة غوش دان وبلدات السهل الساحلي، وذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تم إغلاق مطار بن غوريون الإسرائيلي لفترة وجيزة أمام حركة الإقلاع والهبوط قبل استئنافها لاحقًا.