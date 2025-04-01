https://sarabic.ae/20250401/لبنان-يعتبر-الغارة-الإسرائيلية-الجديدة-على-الضاحية-الجنوبية-إنذارا-خطيرا-بنوايا-إسرائيل-1099120839.html

لبنان يعتبر الغارة الإسرائيلية الجديدة على الضاحية الجنوبية "إنذارا خطيرا بنوايا إسرائيل"

لبنان يعتبر الغارة الإسرائيلية الجديدة على الضاحية الجنوبية "إنذارا خطيرا بنوايا إسرائيل"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، "مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 7 آخرين، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت". 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T06:29+0000

2025-04-01T06:29+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن "الغارة، التي تقول إسرائيل إنها استهدفت مسلحا من حزب الله، أصابت الطوابق الثلاثة العليا من مبنى بصاروخين".وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الـ"شاباك"، في بيان مشترك، إن "سلاح الجو نفذ غارة في منطقة الضاحية، المعقل الرئيسي لحزب الله، استهدفت إرهابيا من حزب الله، وجّه في الآونة الأخيرة عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين".من جهته، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، معتبرا إياها "إنذارا خطيرا حول النيات الإسرائيلية المبيتة ضد لبنان"، مؤكدًا أن "التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعمًا لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا".من جانبه، قال ‌‏‌‏رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن "العدوان الإسرائيلي انتهاك صارخ للقرار الأممي 1701، الذي يؤكد على سيادة لبنان"، مؤكدًا أن "هذا ‏العدوان الجديد خرق واضح للترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، الخميس الماضي.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.

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