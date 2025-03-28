https://sarabic.ae/20250328/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تتذرع-للاعتداء-على-لبنان-ووعود-الدول-الضامنة-لم-تترجم-1099038349.html

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تتذرع للاعتداء على لبنان ووعود الدول الضامنة لم تترجم

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تتذرع للاعتداء على لبنان ووعود الدول الضامنة لم تترجم

سبوتنيك عربي

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني، غسان عطالله، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العدّ الإسرائيلي اتخذ من إطلاق الصواريخ على إسرائيل صباح هذا اليوم، ذريعة... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T14:12+0000

2025-03-28T14:12+0000

2025-03-28T14:12+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

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تصريح عطالله جاء تعليقاً على توسّع التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، وصولًا إلى استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وشدد النائب اللبناني، على أن "كل الوعود التي قُدمت من الدول الضامنة لدعم الجيش لم تُترجم على أرض الواقع، فلم تُقدّم للمؤسسات الأمنية لا مساعدات عسكرية ولا مالية"، مبينًا أنه "خلال هذه الفترة الزمنية الضئيلة لا إمكانية لدى الجيش لمنع أي حالات شاذة قد تحصل كردة فعل على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية". ولفت عطالله إلى أنه "حتى الساعة لم نلمس أي ضغط جدي على إسرائيل للالتزام بما أقرت به في اتفاق وقف إطلاق النار"، وأكد أن "لبنان لا يجب أن يكون متروكًا"، وحثَّ الدولة اللبنانية على العمل بطريقة مختلفة، معوّلًا على "قرار دولي حازم في وجه إسرائيل أو تجمعٍ ضاغط من قبل دول المنطقة".عضو في "حزب الله" لـ"سبوتنيك": ما تفعله إسرائيل إرهاب مدعوم من أمريكا

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