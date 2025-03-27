https://sarabic.ae/20250327/مصر-تؤكد-على-أهمية-الانسحاب-الفوري-والكامل-للقوات-الإسرائيلية-من-جنوب-لبنان-1098995609.html

مصر تؤكد على أهمية الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

مصر تؤكد على أهمية الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، استمرار مصر في تقديم كل أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

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وخلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي، أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم للبنان في مواجهة التحديات الأمنية ورفضها أي تحركات تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني.وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري للتعاون مع الجانب اللبناني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنية الأساسية في لبنان.وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، كما أكد ضرورة تمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701 وأهمية تطبيقه من جميع الأطراف كاملا ودون انتقائية.كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، مشددا على أهمية الانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.من جهته، نفى "حزب الله" اللبناني أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب ردا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.كما جدد "حزب الله" التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.

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