و‌اشنطن تحذر: إسرائيل قد تتحرك عسكريا إذا لم ينزع لبنان سلاح "حزب الله"
و‌اشنطن تحذر: إسرائيل قد تتحرك عسكريا إذا لم ينزع لبنان سلاح "حزب الله"
حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T09:18+0000
2025-10-20T09:42+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
واعتبر براك، في تصريحات له، أن "نزع سلاح حزب الله لا يشكل مطلبا أمنيا إسرائيليا فحسب، بل يمثل فرصة للبنان للتجديد"، مؤكدا أن "الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار شريطة استعادة لبنان احتكاره للقوة الشرعية بقيادة قواته المسلحة".وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد طموح"، محذرا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني، مشيرا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
09:18 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 09:42 GMT 20.10.2025)
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".
واعتبر براك، في تصريحات له، أن "نزع سلاح حزب الله لا يشكل مطلبا أمنيا إسرائيليا فحسب، بل يمثل فرصة للبنان للتجديد"، مؤكدا أن "الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار شريطة استعادة لبنان احتكاره للقوة الشرعية بقيادة قواته المسلحة".
وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد طموح"، محذرا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
الجيش اللبناني يعرض تقرير "حصر السلاح" على الحكومة
7 أكتوبر, 05:44 GMT
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني، مشيرا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".
وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
