الجيش اللبناني يعرض تقرير "حصر السلاح" على الحكومة

ناقشت الحكومة اللبنانية التقرير الذي أعده الجيش بشأن قضية "حصر السلاح" بيد الدولة، ووصفه وزير الخارجية يوسف رجي، بـ "الممتاز" رغم أن المناقشات كانت سرية. 07.10.2025
ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول وزير الإعلام بول مرقص، إن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد.وقال مرقص إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش مع بقاء المداولات سرية مطالبا الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة.وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني، مشيرا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
