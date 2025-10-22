https://sarabic.ae/20251022/حزب-الله-يرد-على-تصريحات-توم-باراك-كفى-تهديدا-للبنان-1106266347.html

"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان

"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان

سبوتنيك عربي

ونبّه قاسم، في كلمة له، إلى أن "التدخل الأمريكي سيئ جدًا في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنه يقود الإبادة والمجازر، لأن لديه مشروعًا توسعيًا"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يطرح إسرائيل الكبرى، فهي في خدمة لأمريكا الكبرى".وتوجّه الأمين العام لـ"حزب الله" إلى الإدارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، بالقول: "كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى"، مشددًا على أن "استقرار لبنان يتحقق من خلال كفّ يد إسرائيل".كما أكد قاسم أن "لبنان يجب أن يبقى سيدًا حرًا عزيزًا مستقلًا قويًا قادرًا"، مبيّنا أن "إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تريد أن تبتلع لبنان وإلغاء وجوده".كما خاطب الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلًا: "طبّقوا الاتفاق، فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت".وتوجّه قاسم إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: "عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة. اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها، أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار".وكان المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توم باراك، حذّر من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".

