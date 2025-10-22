https://sarabic.ae/20251022/حزب-الله-يرد-على-تصريحات-توم-باراك-كفى-تهديدا-للبنان-1106266347.html
"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان
"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن "المسؤولين في لبنان، ليسوا موظّفين عند أمريكا، ولا نقبل بأن يكونوا كذلك"، مشيرًا إلى أن "أمريكا تحاول أن... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T06:02+0000
2025-10-22T06:02+0000
2025-10-22T06:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
ونبّه قاسم، في كلمة له، إلى أن "التدخل الأمريكي سيئ جدًا في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنه يقود الإبادة والمجازر، لأن لديه مشروعًا توسعيًا"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يطرح إسرائيل الكبرى، فهي في خدمة لأمريكا الكبرى".وتوجّه الأمين العام لـ"حزب الله" إلى الإدارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، بالقول: "كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى"، مشددًا على أن "استقرار لبنان يتحقق من خلال كفّ يد إسرائيل".كما أكد قاسم أن "لبنان يجب أن يبقى سيدًا حرًا عزيزًا مستقلًا قويًا قادرًا"، مبيّنا أن "إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تريد أن تبتلع لبنان وإلغاء وجوده".كما خاطب الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلًا: "طبّقوا الاتفاق، فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت".وتوجّه قاسم إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: "عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة. اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها، أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار".وكان المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توم باراك، حذّر من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
https://sarabic.ae/20251020/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-لـحزب-الله-في-النبطية-1106206654.html
https://sarabic.ae/20251019/مسؤول-في-حزب-الله-الحزب-أعاد-بناء-قدراته-وجاهز-لمواجهة-كل-التحديات-والاحتمالات-1106175220.html
https://sarabic.ae/20251017/ضربتان-في-لبنان-واليمن-هل-تفرغت-إسرائيل-لـأنصار-الله-وحزب-الله؟-1106101248.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن "المسؤولين في لبنان، ليسوا موظّفين عند أمريكا، ولا نقبل بأن يكونوا كذلك"، مشيرًا إلى أن "أمريكا تحاول أن تأخذ بالسياسة ما لم تتمكن إسرائيل أن تأخذه بالحرب"، على حد قوله.
ونبّه قاسم، في كلمة له
، إلى أن "التدخل الأمريكي سيئ جدًا في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنه يقود الإبادة والمجازر، لأن لديه مشروعًا توسعيًا"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يطرح إسرائيل الكبرى، فهي في خدمة لأمريكا الكبرى".
وتوجّه الأمين العام لـ"حزب الله" إلى الإدارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، بالقول: "كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى"، مشددًا على أن "استقرار لبنان يتحقق من خلال كفّ يد إسرائيل".
كما أكد قاسم أن "لبنان يجب أن يبقى سيدًا حرًا عزيزًا مستقلًا قويًا قادرًا"، مبيّنا أن "إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تريد أن تبتلع لبنان وإلغاء وجوده".
وقال قاسم: "من يظن أن إلغاء سلاح "حزب الله" يُنهي المشكلة مخطئ، لأنّ سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان القوة. نحن لا يؤثّر فينا التهديد".
كما خاطب الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلًا: "طبّقوا الاتفاق، فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت".
وتوجّه قاسم إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: "عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة. اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها، أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار".
وكان المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توم باراك، حذّر من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد
، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".
واعتبر باراك، في تصريحات له، أن "نزع سلاح "حزب الله" لا يشكل مطلبًا أمنيًا إسرائيليًا فحسب، بل يمثل فرصة للبنان للتجديد"، مؤكدًا أن "الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار شريطة استعادة لبنان احتكاره للقوة الشرعية بقيادة قواته المسلحة".
وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني"، مشيرًا إلى أن بلاده "كانت أمام خيارين، إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة".
وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني
نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".