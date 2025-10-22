عربي
"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن "المسؤولين في لبنان، ليسوا موظّفين عند أمريكا، ولا نقبل بأن يكونوا كذلك"، مشيرًا إلى أن "أمريكا تحاول أن...
ونبّه قاسم، في كلمة له، إلى أن "التدخل الأمريكي سيئ جدًا في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنه يقود الإبادة والمجازر، لأن لديه مشروعًا توسعيًا"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يطرح إسرائيل الكبرى، فهي في خدمة لأمريكا الكبرى".وتوجّه الأمين العام لـ"حزب الله" إلى الإدارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، بالقول: "كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى"، مشددًا على أن "استقرار لبنان يتحقق من خلال كفّ يد إسرائيل".كما أكد قاسم أن "لبنان يجب أن يبقى سيدًا حرًا عزيزًا مستقلًا قويًا قادرًا"، مبيّنا أن "إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تريد أن تبتلع لبنان وإلغاء وجوده".كما خاطب الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلًا: "طبّقوا الاتفاق، فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت".وتوجّه قاسم إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: "عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة. اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها، أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار".وكان المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توم باراك، حذّر من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
"حزب الله" يرد على تصريحات توم باراك: كفى تهديدا للبنان

06:02 GMT 22.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن "المسؤولين في لبنان، ليسوا موظّفين عند أمريكا، ولا نقبل بأن يكونوا كذلك"، مشيرًا إلى أن "أمريكا تحاول أن تأخذ بالسياسة ما لم تتمكن إسرائيل أن تأخذه بالحرب"، على حد قوله.
ونبّه قاسم، في كلمة له، إلى أن "التدخل الأمريكي سيئ جدًا في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنه يقود الإبادة والمجازر، لأن لديه مشروعًا توسعيًا"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يطرح إسرائيل الكبرى، فهي في خدمة لأمريكا الكبرى".
وتوجّه الأمين العام لـ"حزب الله" إلى الإدارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، بالقول: "كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى"، مشددًا على أن "استقرار لبنان يتحقق من خلال كفّ يد إسرائيل".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في النبطية
20 أكتوبر, 12:46 GMT
كما أكد قاسم أن "لبنان يجب أن يبقى سيدًا حرًا عزيزًا مستقلًا قويًا قادرًا"، مبيّنا أن "إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تريد أن تبتلع لبنان وإلغاء وجوده".

وقال قاسم: "من يظن أن إلغاء سلاح "حزب الله" يُنهي المشكلة مخطئ، لأنّ سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان القوة. نحن لا يؤثّر فينا التهديد".

كما خاطب الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلًا: "طبّقوا الاتفاق، فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت".
وتوجّه قاسم إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: "عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة. اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها، أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار".
المئات من مناصري حزب الله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
مسؤول في "حزب الله": الحزب أعاد بناء قدراته وجاهز لمواجهة كل التحديات والاحتمالات
19 أكتوبر, 11:27 GMT
وكان المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توم باراك، حذّر من أن "إسرائيل قد تتحرك عسكريا من جانب واحد، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد بتنفيذ قرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة".

واعتبر باراك، في تصريحات له، أن "نزع سلاح "حزب الله" لا يشكل مطلبًا أمنيًا إسرائيليًا فحسب، بل يمثل فرصة للبنان للتجديد"، مؤكدًا أن "الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار شريطة استعادة لبنان احتكاره للقوة الشرعية بقيادة قواته المسلحة".

وأضاف أن "مبدأ الحكومة اللبنانية دولة واحدة، جيش واحد، طموح"، محذرًا من أن "تأجيل الانتخابات في لبنان من شأنه إشعال فوضى عارمة".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
ضربتان في لبنان واليمن... هل تفرغت إسرائيل لـ"أنصار الله" و"حزب الله"؟
17 أكتوبر, 07:30 GMT
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني"، مشيرًا إلى أن بلاده "كانت أمام خيارين، إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة".

وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
