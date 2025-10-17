https://sarabic.ae/20251017/ضربتان-في-لبنان-واليمن-هل-تفرغت-إسرائيل-لـأنصار-الله-وحزب-الله؟-1106101248.html

ضربتان في لبنان واليمن... هل تفرغت إسرائيل لـ"أنصار الله" و"حزب الله"؟

ضربتان في لبنان واليمن... هل تفرغت إسرائيل لـ"أنصار الله" و"حزب الله"؟

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الخميس، بأن "يد إسرائيل الحازمة ستطال كل من سعوا لإيذائنا ووضعوا لأنفسهم هدف تدمير البلاد"، وفق تعبيرها. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T07:30+0000

2025-10-17T07:30+0000

2025-10-17T07:30+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

أنصار الله

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102288/25/1022882596_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_e665db0fb373d3ede3feff8c6053a7e2.jpg

وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل أعربت عن ارتياحها لإعلان "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس هيئة الأركان العامة لقواتها محمد عبد الكريم الغماري، متأثرًا بجراحه بعد استهداف إسرائيلي دقيق في العاصمة صنعاء".ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله: "لقد قُضي على رئيس أركان آخر ضمن سلسلة قادة الإرهابيين، الذين سعوا لإيذائنا. سنصل إليهم جميعًا".وأمس الخميس، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس هيئة الأركان في قواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري.وتابع: "على رأسهم، القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين البالغ من العمر(13 عاما) وقد ارتقت روحه الطاهرة وهو في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني شهيدا سعيدا ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس".وأضاف: "إجمالي العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال العامين الماضيين بلغ (758) عملية نفذت بعدد (1835) ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية".وفيما أوضحت الصحيفة ذاتها (معاريف)، في تقرير آخر لها، أمس الخميس، أن "هناك حالة من القلق تسود في إسرائيل نتيجة للتحركات الأخيرة التي يقوم بها "حزب الله" في لبنان".ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع، قوله: "نحن نراقب ونعمل ضد محاولات "حزب الله" لإعادة بناء قدراته ومحاولة تغيير انتشاره في جنوب لبنان، ونعمل باستمرار لمنع تجذّر التهديدات مجددا في الساحة اللبنانية".ومن جانبه، أدان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في بيان له، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس الخميس، بلدات عدة في الجنوب وطالت منشآت مدنية، معتبرًا أن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".وأشار عون إلى أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي، ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20251016/أنصار-الله-تعلن-مقتل-رئيس-الأركان-العامة-اللواء-محمد-عبد-الكريم-الغماري-1106080972.html

https://sarabic.ae/20251012/ما-هى-السيناريوهات-القادمة-من-جانب-أنصار-الله-بعد-وقف-الحرب-في-غزة؟--1105915462.html

https://sarabic.ae/20251012/يونيفيل-إصابة-جندي-بجروح-طفيفة-جراء-قنبلة-ألقتها-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1105896433.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار