ضربتان في لبنان واليمن... هل تفرغت إسرائيل لـ"أنصار الله" و"حزب الله"؟

عربي
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الخميس، بأن "يد إسرائيل الحازمة ستطال كل من سعوا لإيذائنا ووضعوا لأنفسهم هدف تدمير البلاد"، وفق تعبيرها.
وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل أعربت عن ارتياحها لإعلان "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس هيئة الأركان العامة لقواتها محمد عبد الكريم الغماري، متأثرًا بجراحه بعد استهداف إسرائيلي دقيق في العاصمة صنعاء".
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله: "لقد قُضي على رئيس أركان آخر ضمن سلسلة قادة الإرهابيين، الذين سعوا لإيذائنا. سنصل إليهم جميعًا".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل رئيس الأركان العامة لقواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري
أمس, 12:44 GMT
وأمس الخميس، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس هيئة الأركان في قواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، في بيان: "نزف إلى شعبنا العزيز ضمن قافلة الشهداء العظماء، الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة "طوفان الأقصى" وحازوا الشرف العظيم في بذل دمائهم في هذه المعركة المشرفة ضد العدو الإسرائيلي".

وتابع: "على رأسهم، القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين البالغ من العمر(13 عاما) وقد ارتقت روحه الطاهرة وهو في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني شهيدا سعيدا ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس".
وأضاف: "إجمالي العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال العامين الماضيين بلغ (758) عملية نفذت بعدد (1835) ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية".
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
ما هى السيناريوهات القادمة من جانب "أنصار الله" بعد وقف الحرب في غزة؟
12 أكتوبر, 18:18 GMT
وفيما أوضحت الصحيفة ذاتها (معاريف)، في تقرير آخر لها، أمس الخميس، أن "هناك حالة من القلق تسود في إسرائيل نتيجة للتحركات الأخيرة التي يقوم بها "حزب الله" في لبنان".
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع، قوله: "نحن نراقب ونعمل ضد محاولات "حزب الله" لإعادة بناء قدراته ومحاولة تغيير انتشاره في جنوب لبنان، ونعمل باستمرار لمنع تجذّر التهديدات مجددا في الساحة اللبنانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي رصد في الأيام الأخيرة أن "حزب الله" يعمل في قرى التماس في جنوب لبنان ويحاول تحديد مواقع مخازن الأسلحة ويسعى لاستخراج الصواريخ والمعدات العسكرية منها". ولفتت إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة من الضربات لمنع مثل هذه المحاولات".

ومن جانبه، أدان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في بيان له، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس الخميس، بلدات عدة في الجنوب وطالت منشآت مدنية، معتبرًا أن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".
وأشار عون إلى أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي، ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
12 أكتوبر, 08:49 GMT
ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
